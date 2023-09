Wer an Videospiele und Fußball denkt, denkt automatisch an „FIFA“. Der Titel des Spiels wurde über die Jahre zu mehr als einem Namen. Er wurde zum Inhalt von Liedern und Legenden. Wer seine Freunde zum Zocken einlud, der lud zum „Fifen“ ein. „FIFA“ wurde Mode. Und nun – ist es vorbei. Das Ende einer Ära. Das Ende eines Königs, der seit Jahrzehnten über der Konkurrenz thronte.

Der Thronerbe steht mit „EA SPORTS FC 24“ schon parat. Wir haben den neuesten Anwärter auf die Regentschaft unter den Fußballsimulationen in der Version für PlayStation 5 und XBOX Series getestet und verraten euch, ob „EA SPORTS FC 24“ zum würdigen Nachfolger des erfolgreichsten Sportspiels aller Zeiten werden kann.

Als im Jahr 1993 mit „FIFA International Soccer“ ein aufstrebendes Talent zum ersten Mal das virtuelle Grün betrat, konnte noch niemand ahnen, wohin die Reise einmal gehen wird. Dank zahlreicher innovativer Ideen brauchte es nicht viel Zeit, um sich gegen die damals noch starke Konkurrenz durchzusetzen und den Thron unter den Fußballsimulationen zu beanspruchen. Was folgte, war eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte, gepflastert von zahlreichen Auszeichnungen und Titeln, begleitet von Millionen von Fans. Nun, ganze 30 Jahre später, findet der Weg des Königs mit den vier Buchstaben ein Ende.

Mit „EA SPORTS FC 24“ steht der legitime Thronfolger jedoch bereits in den Startlöchern und möchte dem Erfolg der „FIFA“-Reihe nicht nur ein weiteres Kapitel hinzufügen, sondern seine ganz eigene Reise beginnen und die Fußballsimulation in nie geahnte Höhen führen. Getreu dem Motto „Der König ist tot, es lebe der König.“

Das ist neu:

Der Name „FIFA“ war stolze 30 Jahre lang scheinbar untrennbar mit dem Glanz des Branchenprimus verbunden. Geht eine solche Synergie verloren, sieht sich der Nachfolger ausweichlich einer gehörigen Portion Skepsis gegenüber. Man fremdelt. Unter dem neuen Namen „EA SPORTS FC 24“, soll die Reihe daher mit einem Feuerwerk neugestartet werden, das alles Dagewesene verblassen lässt. Dafür versprach man im Hause „EA Sports“ im Vorfeld nichts weniger als den „größten technischen Sprung in der Geschichte des Fußballs“.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, setzt man erneut auf die vor einigen Jahren eingeführte „HyperMotion“-Technologie. Mit dieser werden reale Fußballpartien aufgezeichnet, digitalisiert und anschließend die Bewegungen echter Profispieler ins Spiel übertragen. Während in den vergangenen Jahren lediglich eine Handvoll Spiele mit dieser Technik analysiert wurden, setzte EA die neue Generation der „HyperMotionV“ für „EA SPORTS FC 24“ bei über 180 Wettkampfspielen aus den stärksten Wettbewerben des Fußballs ein.

Das Ergebnis: Mehr als doppelt so viele lebensechte Animationen, die die virtuellen Kicker noch näher an ihre realen Ebenbilder bringen.

Einen großen Teil dazu tragen auch die frisch eingeführten „PlayStyles“ bei. Hierbei handelt es sich um verschiedenste Fähigkeiten, die jeden einzelnen Spieler noch individueller gestalten. Während ein Erling Haaland mit dem „PlayStyle“ „Akrobatisch+“ über ein ganz eigenes Animationsset verfügt und somit Bälle mit satten Volleys aus der Luft nehmen kann, die kein anderer Stürmer je erreicht hätte, schlängelt sich Jamal Musiala dank „Techniker+“ mit schnellen Richtungswechseln auf engstem Raum durch die Abwehrreihen eurer Gegner. Dabei kann ein Spieler auch mehrere dieser „PlayStyles“ besitzen. Die Kombination sorgt dabei für schier grenzenlose Individualität unter den digitalen Kickern.

Auch die Ballphysik wurde in „EA SPORTS FC 24“ wieder einmal grundlegend aufpoliert.

Obwohl man hier in den letzten Jahren schon enorme Fortschritte machte, hebt der neueste Ableger der Reihe das Verhalten des Balls auf eine ganz neue Stufe. Von scharfen Flanken aus dem Halbfeld, über angeschnittene Schnittstellenpässe bis hin zu knallharten Dropkicks – das Spielgerät verhält sich in jeder Situation, wie man es aus dem Stadion, von den Fernsehübertragungen, oder, für diejenigen unter euch, die nicht wie wir zwei linke Füße haben, aus den eigenen Sonntagnachmittagsspielen kennt.

Um all das bestmöglich im Game einsetzen zu können, gibt „EA SPORTS FC 24“ den Spielern hinter den Controllern einige neue Werkzeuge an die Hand. Der Fokus liegt dabei auf variabler und vor allem manueller Spielgestaltung. So könnt ihr nun manuell gesteuerte Steilpässe auf Befehl ausführen. Dies benötigt zwar ordentlich Übung, bietet aber die Möglichkeit, den Ball in offene Räume zu legen, die mit einem assistierten Pass nicht zu erreichen sind. Weitere neue Steuerungselemente sind unter anderem der kontrollierte Sprint, ein Mittelmaß aus normalem Dribbling und vollem Sprint, verbesserte First Touch Ballmitnahmen, Kopfbälle auf Abruf, Präzisions-Schießen, das manuelles Zielen mit erhöhter Genauigkeit belohnt, Effetpässe und das neue fortgeschrittene Verteidigen.