EA Sports FC 24: Clubs Features und Crossplay-Funktion enthüllt – EA Sports hat nun die letzten Details zum FIFA-Nachfolger, „EA Sports FC 24“, bekannt gegeben. Dieser "Deep Dive" konzentriert sich auf die Spielmodi "Clubs" und "VOLTA". Passend dazu wurde auch ein umfangreiches Video veröffentlicht.

Innovationen in "Clubs" und "VOLTA"

„EA Sports FC 24“ bietet die Möglichkeit, im Modus Clubs und VOLTA gegen Freunde anzutreten. Ein neues Feature ist das Cross-Play. Damit können Freunde unabhängig von ihrer Konsolengeneration – ob PS4/Xbox One oder die aktuelle Generation PS5/Xbox Series X|S/PC – gemeinsam spielen. Zudem gibt es jetzt vereinheitlichte Ranglisten für jede Konsolengeneration, was einen globalen Wettbewerb zwischen Spielern unterschiedlicher Konsolen ermöglicht.

Ein weiteres Highlight ist das überarbeitete Saisonformat in Clubs. Hier treten Teams in einer Ligaphase gegeneinander an, wobei sie von der untersten bis zur höchsten Division aufsteigen, Punkte sammeln und Beförderungen anstreben können. Jede Saison endet mit einer Playoff-Phase. Hier haben die Clubs eine bestimmte Anzahl von Spielen, um ihre Liga-Rangliste zu verbessern und am Saisonende zusätzliche Belohnungen wie Fans, Prestige und einzigartige Trophäen zu erhalten.

Darüber hinaus kann man den eigenen Club mit Freunden weiterentwickeln. Je populärer ein Club wird, desto mehr Anpassungsmöglichkeiten stehen den Spielern für ihr Stadion zur Verfügung, und auch das KI-Team verbessert sich.

Ein weiteres neues Feature in Clubs ist die Einführung von Spielstilen. Diese ermöglichen es den Spielern, ihren Profi durch einzigartige Signatureigenschaften individuell zu gestalten.

Der VOLTA-Modus kommt ebenfalls nicht zu kurz. Hier können Spieler dank Cross-Play gemeinsam auf die Straße gehen. Im VOLTA-Modus kann der eigene Profi weiter individualisiert werden, beispielsweise durch neue Accessoires. Außerdem können die Fähigkeiten des Profis in Minispielen getestet werden, oder man genießt einfach ein Spiel mit Freunden in einer entspannten Straßenfußballumgebung.

Release und Vorbesteller-Bonus

„EA Sports FC 24“ wird am 29. September 2023 weltweit für verschiedene Konsolen und den PC veröffentlicht. Wer sich bis zum 22. August für die Vorbestellung der Ultimate Edition entscheidet, kann sich auf spezielle Spieler-Vorteile freuen, unter anderem ein exklusives UEFA Champions League Ultimate Team Hero Item, welches im November verfügbar sein wird.