EA Sports F1 23: Neue Inhalte und Updates für Rennsport-Fans – Electronic Arts hat eine Reihe von Spiel-Updates und neuen Herausforderungen für das Videospiel "F1 23" angekündigt. Eine dieser Herausforderungen, die "Pro Challenge", wird den Spielern ermöglichen, gegen ein Ghost-Lap des echten F1-Fahrers Max Verstappen anzutreten.

Die "Pro Challenge", die im Spielmodus "F1 World" eingeführt wird, soll den Spielern mehr Ruhm und exklusive Gegenstände bieten. Zudem wird das Spielerlebnis durch eine neue mobile App, "F1 Replay", verbessert, die es Spielern ermöglicht, vergangene Rennen der Saison 2023 zu erleben und dabei die Kontrolle über einen der 20 Fahrer zu übernehmen.

Darüber hinaus wurde "F1 23" mit aktualisierten Fahrerwertungen ausgestattet, die auf den realen Leistungen der Fahrer in der laufenden Saison basieren. Lee Mather, der Senior Creative Director bei Codemasters, betonte, dass die "Pro Challenge" ein zentrales Feature in "F1 World" sein wird und den Spielern sowohl Ruhm als auch exklusive Gegenstände einbringen wird.

Verbesserungen in der Spiel-App und Exklusive Belohnungen

Eine Reihe von im Studio zusammengestellten Szenarien werden die Spieler im nächsten Monat auf die Probe stellen, einschließlich einiger der beliebtesten Fahrer wie George Russell, Fernando Alonso, Valtteri Bottas und Oscar Piastri. "F1 World" wird kontinuierlich Gameplay-Updates liefern und Spielern exklusive Team- und Saisonbelohnungen bieten, darunter Sondereditionen von Fahrzeuglackierungen, Fahrerhelmen und Rennanzügen.

EA SPORTS hat auch die "Ligen"-Funktion in "F1 23" aktualisiert, die es Spielern ermöglicht, benutzerdefinierte Multiplayer-Meisterschaften zu erstellen und zu verwalten. Sie können nun "On-Demand"-Liga-Rennen durchführen, was bedeutet, dass sie Rennen fahren können, ohne ein bestimmtes Datum und eine bestimmte Uhrzeit festlegen zu müssen. Die künstliche Intelligenz (KI) wird wieder in das Line-Up aufgenommen, was individuelle KI-Einstellungen und Schwierigkeiten in jeder Liga ermöglicht. In naher Zukunft werden die Telemetriedaten in der App verbessert, so dass Spieler ihre Zeitfahrrunden nicht nur mit Freunden und Rivalen, sondern auch mit professionellen Fahrern vergleichen können.

Zusätzlich zu "F1 World" bietet "F1 23" mehrere Spielmodi, in denen Spieler das Drama der Formel 1 in "Braking Point 2" erleben und ihr eigenes Vermächtnis in verschiedenen Einzel- und Multiplayermodi aufbauen können.

"F1 23" ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC über EA App, Epic Games Store und Steam erhältlich.