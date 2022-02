„Dying Light 2“ im Test für PS5 und Xbox Series X – Nachdem der zombievernarrte Spieleentwickler Techland mit „Dead Island“ und „Dying Light“ zwei veritable Überraschungshits gelandet hat, wollte man sich mit „Dying Light 2“ in annähernde Triple-A-Gefilde aufschwingen. Und tatsächlich sah es mit Blick auf eine äußerst vielversprechende Demo und die damit verbundenen Versprechungen der Macher in einer Zeit vor Corona tatsächlich so aus, als könnte es klappen.

Doch dann wurde es verdächtig ruhig um das Spiel. Informationen beschränkten sich auf Verschiebungen des Releasetermins, der so weit nach hinten rutschte, so dass viele schon befürchteten, „Dying Light 2“ könne das gleiche Schicksal ereilt haben, wie das eingedampfte „Dead Island 2“, welches nie über einen (fantastischen) Trailer hinauskam.

Doch nun ist es endlich da und wir können euch nach unzähligen Stunden in der schönsten Zombie-Apokalypse seit „The Walking Dead“ verraten, wie der heißersehnte Titel geworden ist.

Darum geht’s:

Um „Dying Light 2“ verstehen zu können, sind keinerlei Kenntnisse des Vorgängers nötig. Nachdem das ursprüngliche Virus besiegt wurde, konnte es die Menschheit einfach nicht lassen, um den roten Knopf herumzudoktern, und brachte letzten Endes eine noch fiesere Mutation hervor, die – surprise – abermals dem Labor entkommen konnte, um der bereits taumelnden Zivilisation den finalen Schlag zu verpassen. Übrig sind nur noch ein paar bevölkerte Nester, allem voran die ummauerte Stadt Villedor.

In diese begeben wir uns in der Rolle eines jungen Burschen namens Aiden. Als Pilger ist es seine Berufung, sich in die gefährliche Wildnis zwischen den wenigen Gebieten zu wagen, welche die Überlebenden sichern konnten, und von Ort zu Ort zu reisen. Dabei hat Aiden ein klares Ziel: seine Schwester Mia zu finden.

Die beiden Geschwister wurden als Kinder unter der Fuchtel des Fieslings Dr. Waltz grausamen Experimenten unterzogen und schließlich getrennt. Seither ist Aiden zwar stärker und agiler als andere Menschen, kann sich jedoch auch nur für eine begrenzte Zeit in der Dunkelheit aufhalten, bevor er an dieser vermeintlich stirbt.

Als enorm fähiger Freerunner und kompromissloser Kämpfer gerät Aiden in Villedor angekommen schnell zwischen die Fronten der dort rivalisierenden Fraktionen der freigeistigen Überlebenden und der militanten Peacekeeper, die beide um die Vorherrschaft in der Stadt ringen. Fortan ist es an euch, dem Pendel den entsprechenden Schwung zu verleihen, der den Ausschlag gibt.