"Little Nightmares": Dritter Teil der Gruselreihe offiziell angekündigt – Bandai Namco Europe hat das neueste Spiel der "Little Nightmares"-Reihe, "Little Nightmares III", offiziell angekündigt. Entwickelt von Supermassive Games, wird das Spiel im Jahr 2024 auf verschiedenen Plattformen wie PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch verfügbar sein. Der Ankündigungstrailer wurde ebenfalls veröffentlicht und kann über einen bereitgestellten YouTube-Link angesehen werden.

Zum ersten Mal in der Franchise wird das Spiel im Online-Koop-Modus spielbar sein, bei dem Spieler sich ihren Kindheitsängsten gemeinsam mit einem anderen Spieler stellen können. Wer allein spielt, kann auf die Hilfe der KI für den zweiten Charakter zählen.

Die Spieler übernehmen die Rollen der neuen Charaktere Low und Alone, die nach einem Weg aus dem Nirgendwo suchen und durch die Spirale, eine Welt voller Bedrohungen, reisen. Low wird mit Pfeil und Bogen ausgestattet, während Alone einen Schraubenschlüssel erhält. Diese Gegenstände unterstützen die Charaktere bei der Lösung von Rätseln und bei der Suche nach einem Ausgang aus den gefährlichen Situationen, darunter auch das Monster Baby in Nekropolis.

Erweiterung des "Little Nightmares"-Universums mit einem Podcast

Die "Little Nightmares"-Welt wird nicht nur durch das neue Spiel erweitert. Bandai Namco Europe hat auch "Der Klang der Albträume" angekündigt, eine neue Podcast-Serie mit insgesamt 6 Episoden. Die ersten beiden Folgen sind bereits verfügbar.

Der Podcast erzählt die Geschichte von Nima, einem jungen Mädchen, das von Albträumen geplagt wird und das Psychiatrische Institut „Die Bezirke“ aufsuchen muss. Ihr Betreuer, Otto, hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Kindern zu helfen, und wird im Laufe der Serie immer mehr in Nimas Albträume verstrickt. Es scheint, als ob die Vergangenheit von Otto und die Albträume von Nima auf eine unausweichliche Konfrontation zusteuern.

Insgesamt bietet die Ankündigung von "Little Nightmares III" und die Erweiterung des Universums durch den Podcast sowohl Fans als auch neuen Spielern eine interessante und eindringliche Erfahrung, die die Themen Ängste und Albträume weiter untersucht.