Bioware gibt Einblick in die Welt von Thedas

"Dragon Age: Dreadwolf": Bioware gibt Einblick in die Welt von Thedas – Electronic Arts und BioWare haben anlässlich des Dragon Age Day einen ersten Einblick in das nächste Spiel der "Dragon Age"-Reihe, "Dragon Age: Dreadwolf", gegeben. Im Rahmen der Ankündigung wurde ein Ingame-Video vorgestellt, welches die Spieler in die Welt von Thedas entführt.

Das Video mit dem Titel „Thedas ruft“ bietet einen Blick auf die vielfältigen und beeindruckenden Schauplätze, die in "Dragon Age: Dreadwolf" erkundet werden können. Zu den gezeigten Orten gehören die trostlosen, aber wunderschönen Badlands von Anderfels, die verschlungenen Kanäle und leuchtenden Türme von Antiva sowie das türkisfarbene Meer von Rivain.

Neben der Vorfreude auf das neue Spiel zeigt BioWare auch ein starkes Engagement für die Gemeinschaft und wohltätige Zwecke.

Im Rahmen des Dragon Age Day wurden verschiedene Kunstwerke präsentiert, die in Zusammenarbeit mit Community-Künstlern entstanden sind. Diese Werke unterstreichen die kreative Leidenschaft und das Talent innerhalb der "Dragon Age"-Gemeinschaft.

BioWare unterstützt zudem den ganzen Monat über verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen wie die Edmonton Food Bank, Greater Vancouver Food Bank, Banques Alimentaires Quebec und Central Texas Food Bank. Diese Organisationen leisten wichtige Arbeit, indem sie monatlich Tausende von Menschen in den USA mit Lebensmitteln versorgen. Zusätzlich gibt es eine Partnerschaft mit Humble Bundle, bei der Fans alle "Dragon Age"- und "Mass Effect"-Comics von Dark Horse in einem digitalen Paket erwerben können. Die Erlöse aus dieser Aktion kommen der Wohltätigkeitsorganisation Child’s Play zugute.

Die vollständige Enthüllung von "Dragon Age: Dreadwolf" ist für den Sommer 2024 geplant.