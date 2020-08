Trailer zur Kampagne The Ancient Gods, Part One

DOOM Eternal: Trailer zur Kampagne The Ancient Gods, Part One – Bald gibt es neues Futter für alle Shooter-Freaks, die sich aktuell in „DOOM Eternal“ auf blutiger Dämonenjagd befinden. Denn bereits am 20. Oktober 2020 erscheint die erste Kampagnenerweiterung „The Ancient Gods, Part One“ zum gefeierten Action-Spektakel. Dazu wurde gestern während der gamescom Opening Night Live auch der erste Trailer veröffentlicht.

„DOOM Eternal: The Ancient Gods, Part One” stellt hierbei die erste Hälfte der zweiteiligen Erweiterung dar. In diesem brandneuen Kapitel in der Geschichte des DOOM Slayers wird an die Story des Hauptspiels anknüpft. Ihr steht dabei erneut einem uralten Bösen gegenüber, das dem Ungleichgewicht himmlischer Mächte entsprungen ist.

Dabei metzelt und schnetzelt ihr euch als DOOM Slayer im Kampf gegen alte wie neue Dämonen durch nie zuvor gesehene Schauplätze im DOOM-Universum. „The Ancient Gods, Part One” sorgt somit für ein weiteres Abenteuer, in dem ihr euch wunderbar austoben könnte. Diesbezüglich macht der Trailer auch schon einiges her und sollte demnach auch die Vorfreude auf die erste Erweiterung schüren.

„The Ancient Gods, Part One“ ist übrigens für alle, die bereits den Year-One-Pass oder die Deluxe Edition von „DOOM Eternal“ besitzen, komplett kostenlos. Wer beides nicht besitzt, kann die Kampagnenerweiterung natürlich auch separat erwerben. Enthalten ist auch der Zugang zum Battle-Modus.

Wer „DOOM Eternal“ nicht sein Eigen nennt, kann „The Ancient Gods, Part One“ auch ohne das Hauptspiel kaufen und spielen. Der Year-One-Pass kostet 29,99 Euro und bietet Zugang zu beiden Erweiterungen. Die erste Erweiterung kann jedoch wie erwähnt auch als Standalone für 19,99 Euro erworben werden.