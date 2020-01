Autor: Bernhard Trecksel

Doom Eternal: Neuer Trailer zur blutigen Dämonenjagd erschienen – Fans müssen nicht mehr lange warten, bis mit „Doom Eternal“ wieder jede Menge Industrial Metal, Blei und Testosteron die Luft schwängern. Mitte März wird es soweit sein, dann wird der neueste Ableger der Reihe, die einst den Siegeszug des 3D-Shooters begründete, unsere Konsolen und PCs zum Glühen bringen. Um den höllischen Hype-Zug noch mal ordentlich zu befeuern, gibt es nun einen neuen Trailer.

Es erfordert 2019 schon einiges, um einem Redakteur ein fettes Grinsen ins Gesicht zu meißeln, der über viele Jahrzehnte die Entwicklung der Computerspiele von einer Ansammlung aus eurostück-großen Rechtecken hin zur heutigen Grafik mitverfolgt hat. Doch auch der neue Trailer zu „Doom Eternal“ schafft genau das: Zum fetten Industrial Metal von Soundtrack-Gott (bzw. Teufel?) Mick Gordon brennt der Teaser ein Feuerwerk vom Feinsten ab.

In den knapp zwei Minuten verwandelt sich jedes Gerät, auf dem dieser Trailer abgespielt wird, in eine epische Schlachtplatte, in der das Blut in Sturzbächen fließt und Dämonen im Sekundentakt verstümmelt werden. So viel ist klar, „Doom Eternal“ macht keine Gefangenen. Das gilt auch für die Handlung des kommenden 3D-Shooters. In der haben sich in einer fernen Zukunft die Dämonen nach den Mars-Experimenten der Menschheit nun aus ihrer Höllendimension befreit.

Unaufhaltsam marschieren sie gegen die Erde und drohen, die Menschheit zu unterjochen. Nun kann sie nur noch ein Mann stoppen: der Doom Slayer. „Doom Eternal“ erscheint am 20. März 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Google Stadia und Nintendo Switch werden zu einem späteren Zeitpunkt bedient.