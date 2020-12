So wird man am Fest der Liebe zum DOOM Slayer

Weihnachten. Fest der Liebe. Fest der Besinnlichkeit. Allerdings – stellen wir uns den Tatsachen – auch ein wenig das „Fest des Aufeinander-Hockens“. Auf jedem Fernseher läuft „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ in Dauerschleife, zumindest dann, wenn euer geliebter Fernseher von eurer Frau oder den Kindern in Beschlag genommen wird. Aber es gibt ein Patentrezept gegen diesen Zustand: „DOOM Eternal“ auf der Nintendo Switch!

Wie jetzt? Eines der blutigsten und krachendsten Spiele der letzten Zeit auf dem portablen Nintendo-Zwerg? Ihr wollt uns doch jetzt wohl nicht verkaufen, man könne die ach so niedliche, bunte Switch in eine echte Höllenmaschine verwandeln, auf der man(n) mit Granatwerfer, schwerem MG und Kettensäge einen Feldzug gegen teuflische Höllenbrut starten kann? Wir wollen mehr als das:

An dieser Stelle erläutern wir euch, warum die brandneue Switch-Version von „DOOM Eternal“ für leidgeplagte Männer über die Feiertage den perfekten Ausgleich darstellt. Das hat vier gute Gründe, die euch einleuchten werden – und schon bald werdet auch ihr ein veritabler DOOM Slayer sein.

Grund 1 – meditative Stressfreiheit:

„DOOM Eternal“ ist einer der Spielehits des Jahres 2020, ist in der engeren Auswahl zum Spiel des Jahres und hat Shooter-Fans auf dem ganzen Planeten mit einer neuen Herangehensweise an sein Gameplay voll überzeugt.

Das Ergebnis: ein regelrechter Rausch, der euch nun auf der Switch erwartet. Mehr Abwechslung und vor allem Ablenkung vom Feiertagstrubel als mit dieser Kettensägen-Meditation zum endlosen Wummern eurer Plasma-Kanone geht einfach nicht. Euer Kreislauf und Blutdruck werden es euch danken. Und hey: Ein paar Kalorien mehr von der ganzen Weihnachts-Völlerei dürftet ihr bei der pausenlosen Action auch verbrennen.

Grund 2 – die Switch ist tragbar:

Auch diese Nummer liegt auf der Hand – während die Familie bei Kaffee und Kuchen zusammensitzt, könnt ihr bequem zu Docking-Station der Switch schleichen. Mit einem kurzen „ich muss mal“ habt ihr eine Viertelstunde kostbare Ruhe gewonnen – und könnt eine kleine Dämonenjagd zwischendurch dank der Sleep-Funktion der Switch einlegen, klammheimlich noch dazu. Dämonenjagen war nie subtiler.

Grund 3 – diebische Freude:

Wo wir eh gerade beim Kind im Manne und dem wunderbar verbotenen Nervenkitzel sind, die Hand in der Keksdose zu haben: Das ganze Jahr geht es nur nach dem, was eure Familie will – und Hand aufs Herz: Die Switch habt ihr auch vor allem gekauft, damit ihr den Fernseher auch mal für euch alleine habt, aber den haben nun die Kids über die Festtage erobert.

Doch welche diebische Freude den Spieß umzudrehen, und das Nintendo-Spielparadies in eure ganz persönliche Dämonen-Metzgerei nur für Daddy zu verwandeln? „DOOM Eternal“ installieren, euren inneren Weltenretter entfesseln und so ganz nebenbei die Menschheit vor der Höllenbrut retten – ein Mann muss eben tun, was ein Mann tun muss.

Grund 4 – DOOM Slayer auf der Switch sparen zum Fest:

Kluge DOOM Slayer haben auf die Nintendo-Switch-Version von „DOOM Eternal“ gewartet, denn mit dem Rip and Tear Pack erhalten Frühkäufer bis zum 22. Dezember jede Menge Bonusinhalte. Wenn ihr schon etwas älteren Semesters seid, und euch an das erste „DOOM“ erinnert, werdet ihr zum Beispiel selig der klassischen Schrotflinte gedenken – mit der Retro-Shotgun-Waffen-Skin heizt ihr den Dämonenhorden nun auch in „DOOM Eternal“ oldschool ein.

Apropos „oldschool“: Teil des Frühbesteller-Bonus ist auch der Klassiker „DOOM 64“, ihr erhaltet also gleich zwei Dämonenjagden auf einen Streich. Und mit den Kultisten-Basis-Master-Levels warten neu aufgelegte Versionen der Kampagnenlevels mit noch mehr Herausforderungen, Überraschungen und Kämpfen auf euch.

Selbst Männer brauchen einmal eine Auszeit – egal ob für mehrere Stunden oder heimlich für ein paar Minuten, wenn ihr euch dem Weihnachtstrubel entziehen wollt, um mit der Kettensäge durch Dämonen-Horden zu schnetzeln. Legt euch „DOOM Eternal“ für Nintendo Switch (digital) unter den Baum – und verwandelt eure kleine Konsole in einen Höllentrip.