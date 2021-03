Doom Eternal: DLC The Ancient Gods Part 2 ist erschienen – Mit großen Schritten stapft das Finale heran, der Krieg gegen die Mächte der Hölle nähert sich seinem Zenit. Der zweite DLC zu „Doom Eternal“, „The Ancient Gods, Part Two“, soll den Shooter-Titanen kongenial zum Hauptspiel und zu DLC Nummer eins abrunden. Klar, dass die Entwickler von id und Publisher Bethesda auch einen packenden Trailer dazu geschraubt haben – diesen findet ihr im Anschluss. Das Beste daran: Der neue DLC ist ab jetzt verfügbar.

Wir schreiben zum Zeitpunkt dieser Mitteilung den 18. März 2021 – was bedeutet, dass „Doom Eternal: The Ancient Gods, Part Two“ mit höchster Wahrscheinlichkeit verfügbar ist, wenn ihr diese Zeilen lest. Damit wurde das finale Kapitel der blutigen Saga um den Doom Slayer aufgeschlagen. In der Handlung geht es nun aufs Ganze, an der Seite der Armee der Wächter, mitten hinein in die Bastion des Dunklen Fürsten. Eine letzte, alles entscheidende Schlacht gegen das Böse.

In den Händen eures Charakters ruht der mächtige Wächterhammer, mit der ihr neben eurem übrigen Arsenal der dämonischen Brut den Garaus macht, bis auch der letzte Dämon sein unheiliges Leben ausgehaucht hat. „Doom Eternal: The Ancient Gods, Part Two“ ist am 18. März für die gängigen Konsolen aus den Häusern Sony und Microsoft sowie für den PC erschienen.

Wer im Besitz des „Doom Eternal“-Year-One-Passes ist, der digital oder zusammen mit der Deluxe Edition erhältlich ist, bekommt die Erweiterung sowie deren Vorgänger „Doom Eternal: The Ancient Gods, Part One“ per Download in einem actionreichen Paket.