Dirt 5: Neues Gameplay-Video zum Racing-Spektakel – Ab November 2020 darf zur Veröffentlichung der neuen Konsolengeneration mit dem neuen Teil der beliebten Fun-Racer-Reihe, „Dirt 5“, kräftig das Gaspedal durchgetreten werden. Auch der fünfte Teil bringt jede Menge Inhalte mit, um sich hinterm Steuer prächtig auszutoben.

Jetzt gibt es einen neuen Gameplay-Trailer, der Racing-Fans auf die Strecke New Yorks schickt. Die Macher von Codemasters zeigen euch dabei, wie ihr in klassischen Rallye-Fahrzeugen der Hersteller Ford oder Peugeot über den East River prescht. Das sogenannte „Ice-Breaker“-Event vor Roosevelt-Island findet bei finsterer Nacht statt und bietet eine besonders eindrucksvolle Racing-Erfahrung.

Das Rennen bietet eine dichte Atmosphäre mit faszinierenden Lichteffekten sowie spektakulärem Feuerwerk. Bis zu zwölf Fahrzeuge können sich im Rahmen der „Ice-Breaker“-Events auf Rennstrecken in unterschiedlichen Layouts und an den verschiedensten Veranstaltungsorten beteiligen. Robert Karp, Development Director für „Dirt 5“ bei Codemasters:

„Nichts schlägt einen Winterabend in New York – vor allem dann nicht, wenn dieser mit Rallye-Fahrzeugen auf dem East River verbracht wird. Es erfordert Skills und Mut, um über das Eis zu driften und zu schlittern, und es bedarf nur eines kleinen Fehlers, um in Bruchteilen von Sekunden vom ersten auf den letzten Platz zu fallen.“



„Dirt 5“ wird bereits am 6. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC veröffentlicht. Die Version für Xbox Series X erscheint am 10. November 2020. „Dirt 5“ für PlayStation 5 folgt später im Jahr. Die Google-Stadia-Version wird 2021 veröffentlicht.