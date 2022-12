Diablo 4: Erscheinungstermin der Dämonenjagd im Trailer – Wie bei jedem neuen Spiel aus dem Hause Blizzard mussten Fans enorme Geduld beweisen, wenn es um „Diablo 4“ geht. Erschien der Vorgänger doch immerhin vor mehr als einem Jahrzehnt im Mai des Jahres 2012. Doch das lange Warten findet bald sein Ende: Anlässlich der Videospiel-Prämierung „The Game Awards“ in der Donnerstagnacht gaben die Entwickler von Blizzard nun endlich den Erscheinungstermin bekannt – in einem brandneuen Bombast-Trailer.

Der zeigt uns eine Priesterin, die eine ganze Front von Templern mit Speeren anführt. Die Armee ist bis vor die Tore der Hölle geschritten, über ihr fliegt ein Engel, wohl der mächtige Tyrael. Ihnen gegenüber: Legionen verschiedener Dämonen, angeführt von ihrer Königin Lilith, die neue Nemesis in „Diablo 4“. Die beiden Schlachtreihen prallen in einem computeranimierten Gemetzel im Inferno aufeinander, wie nur die Videokünstler bei Blizzard es animieren könnten.

Neue Maßstäbe

Fest steht, „Diablo 4“ wird wohl keine kleinen Brötchen backen. Kein Wunder, geht es in der neuen Monstermetzel- und Sammelorgie doch in einer offenen Spielwelt mit etlichen Mitspielern zur Sache. Wir können in einem Diablo zum ersten Mal auf eigene Faust weiträumige Landschaften erkunden, den Questpfad verlassen und uns „die Höhle da vorn“ oder „die Ruine dahinten“ anschauen oder Dörfer befreien. Der Grafikstil ist dabei im besten Sinne grausig:

Wir meinen keineswegs die opulente Qualität, die bei der ersten Sichtung des Spiels vor einigen Monaten schon über Zweifel erhaben schien – wir reden davon, dass das Spiel wie ein Mix aus dem besten Spieltechnischen von „Diablo 3“ und dem düster-gotischen Horror des unübertrefflichen zweiten Teils anmutet. Gepaart mit einer bis dato nicht dagewesenen Flut an Drops wie Waffen, Amulette, Rüstungen etc., könnte „Diablo 4“ sich einmal mehr den Thron im immer härter umkämpften Genre der Action-Rollenspiele erkämpfen.

Potenzieller Sommerkracher

Erscheinungstermin für das Spiel wird der frühe Sommer 2023: Am 6. Juni nächsten Jahres wird es so weit sein, dann erscheint „Diablo 4“ für den PC, Playstation- und die Xbox-Konsolen. Wir sind uns sicher, dass wir bis dahin noch weitaus mehr Infos erhalten werden und halten euch auf dem Laufenden.