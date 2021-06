Diablo 2: Release-Termin & Trailer zum Remake – Der legendäre Teil „Diablo II“ gehört zur obersten Kategorie unter den Action-Rollenspielen im Hack and Slay-Kosmos. Wer erinnert sich nicht an diese süchtig machende Sammelwut, die in fünf Akten auslöst wurde während man den Großen Übeln Diablo, Mephisto sowie Baal entgegentrat.

Das ist lange her, doch Fans bekommen, wie seit einer Weile bereits bekannt, das lang herbeigesehnte Remake des Spieleklassikers. Jetzt hat Blizzard Entertainment auch endlich den Veröffentlichungstermin bekannt gegeben und obendrauf einen Trailer zu „Diablo 2: Resurrected“ rausgehauen.

Remake in Ultra HD-Auflösung bis zu 4K

Die Neuauflage „Diablo 2: Resurrected“ erscheint demnach am 23. September 2021 in Ultra HD-Auflösung bis zu 4K. Dies für den für Windows PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation4 sowie Nintendo Switch. Es ist also die perfekte Gelegenheit, das ikonische Gameplay von Diablo II mit bester 3D-Grafik und Dolby 7.1-Surround-Sound neu zu erleben.

Das Remake wird daher sicherlich sowohl gestandene Veteranen aber eben auch Neueinsteiger in seine düstere Welt ziehen. J. Allen Brack, Präsident von Blizzard Entertainment: „“Diablo II“ war ein wegweisendes Spiel für Blizzard und für Millionen an Spielern auf der ganzen Welt.

Erstmals auf Konsolen

Mit „Diablo II: Resurrected“ bringen wir diesen Klassiker zurück auf PC und erstmals auf Konsolen – mit plattformübergreifendem Fortschritt auf allen unterstützten Plattformen – sodass Spieler auf der Plattform ihrer Wahl in Erinnerungen schwelgen oder das zeitlose Gameplay von „Diablo II“ zum allerersten Mal erleben können. […] Mit neuen, qualitativ hochwertigen Sounds und Grafiken ist das Gameplay von Diablo II: Resurrected heute immer noch genauso fesselnd wie vor zwanzig Jahren.“

In der Neuauflage wird es übrigens möglich sein, jederzeit per Knopfdruck zwischen der modernen Grafik und der des ursprünglichen Spiels zu wechseln. „Diablo II: Resurrected“ wird neben den Charakterklassen des Originalspiel – der Amazone, dem Barbaren, dem Totenbeschwörer, dem Paladin und der Zauberin – auch den Assassinen sowie den Druiden aus der Erweiterung „Lord of Destruction“ beinhalten.

Spieler und Spielerinnen, die das Remake im Vorverkauf erwerben, erhalten Frühzugang zur offenen Beta von „Diablo II: Resurrected“, die im August auf allen unterstützen Plattformen stattfinden wird.