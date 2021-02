Diablo 2: Fans können auf ein Remake hoffen – Ohne Frage gehört das epische Spieleuniversum um „Diablo“ zu den beliebtesten weltweit. Insbesondere der legendäre Teil „Diablo II“ zählt zu den gefeierten Action-Rollenspielen im Hack and Slay-Kosmos. Wer erinnert sich nicht an diese abartig süchtig machende Sammelwut, die das Game in einem auslöste.

Dies mit einer Spielwelt, die solch eine wunderschön dichte Atmosphäre versprühte. Ja das ist lange her, doch nun können Fans auf ein Remake des Spieleklassikers hoffen. Denn „Diablo 2: Resurrected“, so der aktuelle Titel des Remakes, ist wohl endlich in den Arbeitsprozess gegangen, nachdem sich lange nur Gerüchte um eine Neuauflage rankten.

So berichtete Bloomberg, dass das Remake nun endlich bei Blizzard in Arbeit gegangen ist. Zwar wurde das noch nicht offiziell bestätigt, aber allem Anschein nach dürfen wir uns in Zukunft über eine Neuauflage des legendären Hack'n'Slay-RPGs freuen. Zudem scheint sich der Sache auch ein passender Entwickler angenommen zu haben.

Das sollen keine Geringeren sein als Vicarious Visions, die Remake-Profis, die von Activision zu Blizzard gewandert sind. Eigentlich hatte man mit Blizzards Team 1 als Entwickler geplant, aber nach dem epischen Fehltritt mit „Warcraft 3: Reforged“ hat man sich wohl für ein anderes Team entschieden.

Wenn man sich anschaut, wie erfolgreich Vicarious Visions die Neuauflagen zu „Tony Hawk's Pro Skater 1 +2“ sowie „Crash Bandicoot N'Sane Trilogy“ umgesetzt hat, kann man ein gutes „Diablo 2“-Remake erwarten. Es wird spannend – und wir freuen uns jetzt auf eine offizielle Bestätigung und natürlich über nähere Details zur Neuauflage. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden!

