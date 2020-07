„Destroy all Humans!“ im Test für PS4 und Xbox One

„Destroy all Humans!“ im Test für PS4 und Xbox One – Im Jahr 2005 drehte ein Alien namens Crypto-137 den seinerzeit geltenden Videospiel-Standard, Außerirdische über sämtliche Genres hinaus mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln ungefragt zurück ins All zu blasten, kurzerhand um, und blies seinerseits in „Destroy all Humans!“ zum Angriff gegen die Menschheit. 15 Jahre später ist er wieder zurück auf der Erde und versucht in einem Remake, auch auf der aktuellen Konsolengeneration Angst und Schrecken zu verbreiten.

Darum geht’s:

Grundsätzlich sind die kleinen, grauen Furon den Menschen sowohl technisch als auch intellektuell maßlos überlegen. Sie haben dennoch einen nicht zu unterschätzenden Nachteil gegenüber den Erdlingen: Sie haben keine Genitalien mehr.

Statt lustvoller Fortpflanzung wird also geklont. Dumm nur, dass dabei die Qualität des Erbmaterials jedes Mal ein wenig abnimmt, und die Rasse allmählich degeneriert. Also muss frische Furon-DNS her. Und diese gibt es auf der Erde praktischerweise in Hülle und Fülle.