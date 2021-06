Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice

„Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice“ – Wer hätte schon gedacht, dass es der bereits 1987 in der Videospielwelt debütierende Kult-Lüstling Larry Laffler mit seinen amourösen Avancen bis in unsere politisch korrekte Neuzeit schaffen würde. Er selbst vermutlich am wenigsten.

Doch dank des deutschen Entwicklerstudios CrazyBunch landete Larry in „Wet Dreams Don’t Dry“ nach einer unfreiwilligen Zeitreise im Jahr 2018 und lieferte ein Point-and-Click Adventure ab, das bei Presse und Spielerschaft großen Anklang fand und der Marke erfolgreich neues Leben einhauchte.

Was Erfolg hat, wird fortgesetzt, und so präsentieren die Macher mit „Leisure Suit Larry: Wet Dreams Dry Twice“ zwei Jahre später eine direkte Fortsetzung für PC, die nun auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich ist.

Nachdem Larry zum Ende des Vorgängers in Faith seine große Liebe gefunden und direkt wieder verloren hat, finden wir uns zu Beginn auf der Insel Cancún wieder, deren schrullige Bewohner uns praktischerweise bei Bedarf eine Zusammenfassung der Geschehnisse von „Wet Dreams Don’t Dry“ liefern.

Spielen lässt sich der Nachfolger zwar problemlos auch ohne Kenntnisse des Erstlings, da es aber diverse Anspielungen und auch das eine oder andere Wiedersehen mit bekannten Gesichtern gibt, möchten wir euch den gelungenen Vorgänger wärmstens an Herz legen, wo ihr auch die praktische Smartphone-KI Pi kennenlernt, die uns auch diesmal mit Rat und Tat zur Seite steht.

Nachdem Larry unerwartet ein Lebenszeichen der totgeglaubten Faith erhält, tritt er auf seinem selbstgebauten Floss eine schlüpfrige Odyssee an, welche sich diesmal weit weniger gradlinig gestaltet, als es noch im Vorgänger der Fall war. Schließlich gilt es nicht nur einfach, Faith zu finden, sondern zig absurde Aufgaben zu meistern und natürlich mit so ziemlich jeder Frau anzubandeln, die unseren Weg kreuzt. Auch ein verliebter Larry kann nun mal nicht aus seiner Vorhaut.

In Verbindung mit dem typisch eindeutig-zweideutigen Larry-Humor kommt es dabei natürlich zu allerlei schrägen Situationen im Korsett eines klassischen Adventures, dessen Rätsellösung vor allem auf das Kombinieren der richtigen Gegenstände am richtigen Ort setzt.

Größtenteils sind die Rätsel dabei nachvollziehbar und clever gestaltet. Genretypisch gibt es zwar einige Ausreißer, deren Lösung sich nicht direkt erschließen mag, allerdings wird insgesamt abermals hochwertige Knobelkost geboten, die sich vor den großen Vorbildern aus der goldenen Ära der Point-and-Clicks nicht verstecken muss.

Scheiden werden sich die Gemüter jedoch sicherlich mit Blick auf den unverhohlen sexistischen Humor. Jener ist zwar derart cartoonesk überzogen in Szene gesetzt, dass man dem Spiel die unverkennbaren Phallen in den liebevoll handgezeichneten Szenarien und die unzähligen Peniswitze kaum ernsthaft krummnehmen mag, wer mit einem derartigen Humor nicht groß geworden ist, dürfte dabei jedoch eher weniger auf seine Kosten kommen.

Zumal so ziemlich alles auf die Schippe genommen wird, was heute als hip und angesagt gilt, und „Wet Drems Dry Twice“ dabei kein Stereotyp zu schade ist. Wer sich daran nicht stört und sich in den zahlreichen popkulturellen Referenzen als Zielgruppe wiederfinden kann, wird viel Spaß mit dem Spiel haben, welches mit gut 15 Stunden Spielzeit dazu auch noch vergleichsweise umfangreich ausgefallen ist.

Und wer weiß, vielleicht gelingt es ja diesmal, Larry unter die Haube zu bringen. Falls er vorher nicht von einer lesbischen Kannibalin gefressen wurde, versteht sich …

„Leisure Suit Larry – Wet Dreams Dry Twice“ ist für Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erhältlich.