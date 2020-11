Demon’s Souls: Trailer zum Action-Rollenspiel-Hit auf der PS5 – Besitzer der neuen Next-Gen-Konsole aus dem Hause Sony können ab sofort exklusiv auf der PlayStation 5 mit dem neuen Action-Rollenspiel-Hit „Demon’s Souls“ starten. Dazu gibt es nun auch den Launch Trailer, der euch prächtig zeigt, in welch dichte und düstere Fantasy-Welt ihr herabsteigen dürft. Bei „Demon’s Souls“ handelt es sich um das Remake des PlayStation-3-Klassikers.

Ein Game, das vor über zehn Jahren ein ganzes Genre neu definiert hat. Dabei gilt es bis heute als verkannte Ikone des Genres, weil es nie den Ruhm erntete wie dessen Nachfolger – die „Dark Souls“-Reihe! Aber mit dem Remake – und dies direkt auf Sonys neuer Spitzenkonsole, der PS5, – bekommt „Demon’s Souls“ noch mal die Chance, zu zeigen, weshalb Genrekenner diesem Spiel Kultstatus zugeschrieben hatten.

Gemeinsam haben die PlayStation Studios und Bluepoint Games das Spiel von Grund auf neu entwickelt und lassen somit Fans, aber eben auch eine neue Generation von Gamern die Schrecken eines dunklen Fantasielandes erleben. Als einsamer Krieger, der sich dem unheilvollen Nebel stellt, muss man schwere Herausforderungen meistern, um sich den Titel „Dämonentöter“ zu verdienen.

Einmal mehr wird das Action-Rollenspiel euch in diese Düsterwelt führen – mit ihrer hinreißenden gotischen Architektur, all den Rittern und finsteren Dämonen, die euch vor einen knallharten Überlebenskampf stellen. Das alles in einem Rollenspiel, das euch mit einem bitterbösen Schwierigkeitsgrad zu brechen versucht. „Demon’s Souls“ kann ab sofort digital als Standard- und Digital-Deluxe-Edition sowie physisch beim Händler eures Vertrauens als Standard-Edition erworben werden.