Demon’s Souls: Trailer zum Action-Rollenspiel auf PS5 – Unlängst stellte Sony auf einem Video-Showcase online etliche Spielkracher für die kommende PlayStation 5 vor. Dabei wurden auch die Preise sowie der Veröffentlichungstermin der PS 5 enthüllt. Im Zuge der Trailershow zeigte man auch dieses brandneue Video zu „Demon’s Souls“, das audiovisuell die Muskeln spielen lässt und offenbart, was die Next Gen wirklich kann.

Auf der PlayStation 3 war das Spiel eine verkannte Ikone, später begründete es mit seinem Nachfolger „Dark Souls“ und einer ganzen Welle an Nachfolgern (und Nachahmern) ein eigenes Genre: „Demon’s Souls“ ist jedoch ein Klassiker, der es nie zum verdienten Ruhm brachte. Auf der PlayStation 5 dürfte sich das nun ändern, wenn man nach dem folgenden Trailer geht – das Spiel wird exklusiv für die Konsole der nächsten Generation erscheinen.

Dabei gründet sich „Demon’s Souls“ auf die gleichen Tugenden wie seine späteren Nachfolger der „Dark Souls“-Reihe: gotische, düstere Architektur, Ritter und finstere Dämonen sowie ein knallharter Überlebenskampf in einem Rollenspiel mit brachialem Schwierigkeitsgrad, das keinen Fehler verzeiht. Die „Souls“-Reihe wurde zu einem Mega-Seller – und so soll uns in Zukunft auch „Demon’s Souls“ auf der PS 5 packen.

Das Spiel soll als Launch-Titel mit der PlayStation 5 erscheinen, die in Deutschland am 19. November auf den Markt kommen wird. Eine Grafik am Ende des Trailers verwies ursprünglich darauf, dass „Demon’s Souls“ auch für den PC erscheinen würde – dies wurde nun jedoch dementiert, das Spiel soll PlayStation-5-exklusiv sein – ob dauerhaft und für wie lange lässt sich noch nicht sagen.

Quelle: pcgamer.com