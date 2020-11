„Demon’s Souls“ im Test für PS5 – Hätte uns vor elf Jahren, als das originale „Demon’s Souls“ auf der PS3 erschien, irgendjemand erzählt, dass dieses seinerzeit noch vollkommen unbekannte Action-Rollenspiel eines Tages zum wichtigsten Startitel im Line-Up der brandneuen PS5 avancieren würde, dann hätten wir demjenigen vermutlich sicherheitshalber alle scharfen Gegenstände weggenommen. Aber genauso ist es gekommen, und lasst euch gesagt sein: Das ist auch verdammt gut so! Weshalb, das verrät euch unser Test.

Darum geht’s:

Das sogenannte „Soulslike“-Genre ist mittlerweile wohl so ziemlich allen Zockern ein Begriff. Darunter fallen allgemeinhin bockschwere Action-Rollenspiele, deren Gameplay sich an den kultisch verehrten „Souls“-Titeln aus dem Hause From Software orientiert. Doch bevor „Dark Souls“ und seine Nachfolger ihren beispiellosen Siegeszug antraten, legte „Demon’s Souls“ 2009 den Grundstein für ein ganz neues Genre.

Ebenfalls ursprünglich aus dem Hause From Software, darf man „Demon’s Souls“ somit durchaus als Vorgänger der „Dark Souls“-Reihe benennen, diente dieses doch als Blaupause dafür, was fortan in einer zunächst noch sehr überschaubaren, aber dafür äußerst leidensfähigen Spielergruppe, den Glauben an das Medium Videospiel wieder aufflackern ließ.

Mit seiner nur vage erzählten Geschichte, der melancholischen Tristesse und dem gnadenlosen Schwierigkeitsgrad widersetzte sich „Demon’s Souls“ nämlich nachdrücklich dem Weichspül-Mainstream, der für erfahrene Videospieler keine wirkliche Herausforderung mehr darstellte. Und so trennte der für das Spieldesign verantwortliche Hidetaka Miyazaki mit seinem visionären Werk gnadenlos die Spreu vom Weizen, und stieg damit in den Entwickler-Olymp auf.

Miyazaki war zwar nicht an der Neuauflage für die PS5 beteiligt, die Entwickler von Bluepoint Games haben aber bereits mit dem fantastischen Remake von „Shadow of the Colossus“ bewiesen, dass sie in diesem Sektor das unangefochtene A-Team sind. Und siehe da, aller Unkenrufe ob Miyazakis Abwesenheit zum Trotz, ist dem ehemaligen PS3-Geheimtipp nun eine furiose Wiederauferstehung auf der vor Kraft strotzenden PS5 vergönnt.