Dead Space: Gameplay-Trailer zum Remake des Horror-Meilensteins – In einem Videospiel-Genre, das lange Zeit regelrecht stagnierte, dem die Ideen ausgingen, fegte er 2008 wie kosmischer Wind durch den Stillstand: Der Survival-Horror-Klassiker „Dead Space“ verquickte, was Spiele wie „Resident Evil“ oder „Silent Hill“ zu Meilensteinen machte, mit Weltraum-Horror und psychologischem Nervenkitzel sowie tonnenweise Body Horror. Groß war die Freude, als bekannt wurde, dass „Dead Space“ ein Remake erhält. Hier der erste Spielszenen-Trailer.

An der Handlung des Meisterwerks aus der Feder des damaligen Entwicklungsleiters Glen Schofield hat sich nichts geändert: Eine ferne Zukunft im Jahre 2508. Die Menschheit hat ihre Ressourcen verbraucht, sich ins Weltall ausgedehnt in ihrem ewigen Hunger nach Rohstoffen. Eines ihrer Minenschiffe für den Erzabbau: die USG Ishimura. Der Kontakt zu dem Bergbaukoloss ist aus unerfindlichen Gründen abgebrochen.

Nun soll ein Team von Experten der Sache nachgehen, vermutet, die Kommunikationssysteme der Ishimura seien defekt.

Einer von ihnen: Kommunikationsingenieur Isaac Clarke. Doch als er und seine Kollegen auf dem Bergbaukoloss landen, geht in den ersten Minuten in die Hose, was in die Hose gehen kann – und Isaac findet sich isoliert. Von der Mannschaft der USG Ishimura keine Spur. Dafür aber geht auf dem Schiff das Grauen um – in Gestalt der zuckend-spinnenartigen Nekromorphs. Der Horror beginnt – denn Isaac ist in seinem klobigen Anzug alles andere als ein agiler Soldat, eher leichte Beute. Alles, was er hat, sind Werkzeuge und sein Verstand …

„Dead Space“ wird ein echtes Remake, nicht einfach nur ein Remaster mit aufgepeppter Optik. Das betonen die Entwickler von Motive und Publisher EA. Das Spiel wurde von Grund auf neu gestaltet, hat taufrische Inhalte sowie zeitgemäße Ergänzungen, wie man im Blog erläutert. Gleichzeitig wolle man mit höchster Werktreue das Original ehren. Ob das gelungen ist, darauf kann der Trailer bereits einen ersten Vorgeschmack geben. Vergewissern könnt ihr euch spätestens am 27. Januar 2023, wenn „Dead Space“ erscheint.

Bedient werden der PC über EA App, Epic Games Launcher und Steam sowie PlayStation- und Xbox-Systeme.