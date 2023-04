„Dead Island 2“ im Test für PS5 und Xbox Series: Als es irgendwann hieß, dass das in der Entwicklerhölle fast schon verloren geglaubte „Dead Island 2“ nun doch noch kommen sollte, blieben wir skeptisch. Immerhin erschien der erste aufsehenerregende Trailer bereits anlässlich der E3 im Jahr 2014, doch dann herrschte erst einmal lange Zeit Sendepause. Wie mittlerweile bekannt ist, wurde das Projekt im Laufe der Jahre durch mehrere Hände gegeben und landete schließlich bei den Dambuster Studios, die das Schiff nun tatsächlich in einen sicheren Hafen zu lenken wussten.

Ganze neun Jahre nach der Ankündigung serviert man uns nun also endlich einen waschechten Nachfolger des Kult-Klassikers aus dem Jahr 2011, der sich überraschend eng an das Originalrezept hält: Urlaubsflair, Zombies und verdammt viel Blut.

Bei „Dead Island“ handelt es sich um den geistigen Vorgänger der „Dying Light“-Reihe aus dem Hause Techland, wo man seinerzeit auch für das ursprüngliche Spiel verantwortlich zeichnete, die Marke dann jedoch weitergab. Entsprechend groß sind die Ähnlichkeiten: Hüben wie drüben bewegen wir uns in der Ego-Perspektive durch eine von Zombies infizierte Welt und erwehren uns martialisch inszeniert vorrangig im Nahkampf mit mal mehr, mal weniger improvisierten Waffen den Horden der Untoten.

Im Gegensatz zu „Dying Light“, verzichtete „Dead Island“ jedoch noch auf eine große zusammenhängende Welt und bot auch noch nicht die Möglichkeit, sich mit Parkour-Fähigkeiten auch vertikal durch das Spiel zu bewegen. Dafür gab es eine ordentliche Prise Urlaubsflair, welches einen äußerst zynischen Kontrast zu der Katastrophe darstellt, die den Touristen und Einheimischen widerfahren ist.

Fans des Vorgängers werden sich von daher direkt zuhause fühlen, denn „Dead Island 2“ ändert an der Formel nur wenig.

Diesmal befinden wir uns aber nicht auf einer tropischen Urlaubsinsel, sondern erkunden stattdessen mehrere überschaubare Gebiete in Los Angeles – im Spiel von den Überlebenden liebevoll „Hell-A“ genannt – die im Laufe der Story nach und nach freigeschaltet werden.

Nachdem wir uns für eine der sechs vorgefertigten Figuren entschieden haben, die sich nicht nur hinsichtlich ihres Aussehens und Charakters, sondern auch aufgrund ihrer individuellen Fähigkeiten unterscheiden, stürzt diese mit einem Flugzeug, welches sie eigentlich in Sicherheit bringen sollte, über der zombieverseuchten Stadt ab.

Im Gegensatz zu unseren Mitüberlebenden erweist sich unser Avatar nicht nur als äußerst wehrhaft, wie sich zeigt, sind wir auch noch immun gegen Zombiebisse. Im Laufe der nächsten rund 20 bis 30 Stunden Spielzeit versuchen wir nun mithilfe diverser NPCs aus unserem Blut ein Serum zu gewinnen und vor allem, aus Hell-A zu entkommen – natürlich nicht, ohne dabei einige grauenhafte Entdeckungen bezüglich der Hintergründe zur Apokalypse zu machen.

Mit der Geschichte gewinnt „Dead Island 2“ also schon mal keinen Blumentopf, weiß aber durchaus mit seiner oft humorigen Erzählweise zu unterhalten, die vor allem dann zum Tragen kommt, wenn wir den teils skurrilen Gestalten helfen müssen, die wir in der Welt so treffen.

Irgendwie haben sich die Überlebenden mit den Umständen arrangiert, und so kommt es dann schon einmal, dass wir einem komplett zugekifften Rockstar in Damenunterwäsche die Original-Tapes seiner alten Band organisieren, einen lärmenden Spielzeugroboter retten oder für die Videos einer Influencerin Untote vom Dach schubsen müssen.

Unsere Hauptaufgabe stellt aber der Kampf dar, weshalb uns das Spiel einen bunten Strauß an Waffen zur Verfügung stellt. Während Rohre und Bretter einfach so herumliegen, droppen effektvollere Gerätschaften wie Schwerter, Äxte, Hämmer oder sogar Lanzen aus Kisten und besiegten Gegnern oder werden uns als Missionsbelohnung überreicht. Bis zu acht Waffen dürfen wir auf das Schnellzugriff-Radialmenü legen, noch einmal so viele in unserem Rucksack verstauen.

In jeder Safezone gibt es zudem einen Spind, in dem wir weitere Lieblinge bunkern dürfen.

Die Vielzahl an mitgeführten Waffen ist insofern wichtig, als dass diese einerseits verschleißen, und andererseits eine Wertigkeitsstufe aufweisen. Neben der Stufe gilt dabei die im Loot-Bereich übliche Seltenheits-Farbcodierung: weiß, grün, blau, lila und gold. Aber keine Sorge: Es gibt zwar allerhand aufzusammeln und zu entdecken, „Dead Island 2“ übertreibt es mit seinen Items aber nie so sehr, dass man am Ende mehr Zeit im Menü als im Spiel verbringt.

Überschüssiges Zeug können wir entweder direkt zerlegen oder an die diversen Händler verkaufen. Alternativ dürfen wir zu schwach gewordenes aber liebgewonnenes Todeswerkzeug an einer Werkbank für teures Geld auf unsere aktuelle Spielerstufe hieven oder durch diverse Mods verbessern, sobald wir den entsprechenden Bauplan finden.

Geboten wird dabei das übliche: Feuer-, Strom- oder Säureschaden, mehr Durchschlagskraft oder erhöhte Haltbarkeit. Einige Mods verbessern Attribute wie Geschwindigkeit, senken dafür aber den Schaden, später sind auch Kombinationen möglich, die Zombies im Nahkampf explodieren lassen oder durch Tötungen Gesundheit generieren.

Das Tuning wird auch optisch dargestellt und verleiht den Waffen einen coolen Impro-Charakter, ohne dabei jedoch zu irgendeinem Zeitpunkt zu überraschen. Leider haben es die Macher verpasst, uns mit originellen oder abgedrehten Werkzeugen zu überraschen, und bieten letztlich nur aus dem Genre hinlänglich bekannte Standardkost.