Cyberpunk 2077: Video zeigt erstmals Gameplay-Szenen auf der Konsole – Nach mehreren Verschiebungen ist es am 10. Dezember 2020 soweit, wenn eines der am sehnlichsten erwarteten Games des Jahres 2020 endlich erscheinen wird. Durch die Release-Verzögerungen ist der Hype um den Rollenspielkracher „Cyberpunk 2077“ von den „The Witcher“-Machern CD Projekt Red nur noch weiter in die Höhe getrieben worden.

Jetzt geben die Entwickler allen Wartenden erstmals Einblicke zum Gameplay auf den Konsolen Xbox One X und Xbox Series X. Im taufrischen Gameplay-Video bieten die gezeigten Szenen eine bessere Sicht in die Welt der dunklen Zukunft von Night City, in die man bald dann auch selbst eintauchen kann. Wie nicht anders zu erwarten, sieht das Ganze auf der Xbox fantastisch aus.

Wobei die Xbox-Series-X-Variante der demonstrierten Version auf die Abwärtskompatibilität der Konsole setzt, da es hier erst 2021 den großen „Next-Gen-Patch" für „Cyberpunk 2077“ geben wird. „Cyberpunk 2077“ wird am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, kann sich bereits zum Launch des Spiels über eine verbesserte Performance freuen.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird, wie bereits erwähnt, ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next-Gen-Konsolen vollständig ausnutzt und Besitzern der Xbox-One- respektive PlayStation-4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.