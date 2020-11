Cyberpunk 2077: Video zeigt Spielszenen der PS5-Version – Die Entwickler hinter dem kommenden Rollenspiel-Blockbuster „Cyberpunk 2077“, CD Project Red („The Witcher“), treiben den Hype und die massive Vorfreude auf das Game weiter in die Höhe. Nun haben sie in einem neuen Video erstmals Spielszenen der PlayStation-4 Pro- und PlayStation-5-Version gezeigt.

Alles sieht nach einem wahren Game-Hit aus, wenn ihr in „Cyberpunk 2077“ nach Night City geschickt werdet. In dieser Megalopolis sind Bewohner von Macht, Glamour und Körpermodifikationen besessen. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner auf der Suche nach einem einzigartigen Implantat – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit. Cyberware, Skillset und Spielstil eures Charakters können dabei nach Belieben angepasst werden.

Das neue Gameplay-Video des Open-World-Action-Adventures zeigt unterdessen den Lebensweg des Nomaden, eine der drei spielbaren Hintergrundgeschichten, in die man zu Beginn des Abenteuers einsteigen kann. Das neue YouTube-Material mit Szenen aus den Badlands – dem Wüstengebiet, das Night City umgibt – sowie aus den Straßen von Night City selbst, könnt ihr euch am Ende des Artikels ansehen.

„Cyberpunk 2077“ wird am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Stadia veröffentlicht. Wer Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X/S oder PlayStation 5 spielt, kann sich bereits zum Launch des Spiels über eine verbesserte Performance freuen.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird, wie bereits erwähnt, ein kostenloses Upgrade erscheinen, das die Hardware der Next-Gen-Konsolen vollständig ausnutzen und Besitzern der Xbox-One- respektive PlayStation-4-Fassung kostenlos zur Verfügung gestellt wird.