"Cyberpunk 2077": Veröffentlichung der "Ultimate Edition" angekündigt – CD PROJEKT RED kündigt an, dass die "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" in zwei Wochen erscheinen wird. Diese Edition wird für die Plattformen Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC verfügbar sein. Es handelt sich hierbei um eine Zusammenstellung, die das Basisspiel "Cyberpunk 2077" und die Erweiterung "Phantom Liberty" umfasst. Die Ultimate Edition wird sowohl digital als auch in einer physischen Ausgabe erhältlich sein, wobei letztere die erste physische Version von "Cyberpunk 2077" für die aktuellen Konsolen darstellt. Der digitale Release ist für den 5. Dezember geplant, während die physische Version am 8. Dezember in den Handel kommt.

"Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" bietet ein Open-World-Rollenspielerlebnis, das in der dystopischen Welt von Night City angesiedelt ist. Die Spieler übernehmen die Rolle des Cyber-Söldners V, der sich durch eine Welt voller Entscheidungen, actionreichem Gameplay und eindrucksvollen Charakteren kämpft. Zu diesen Charakteren zählen der Rockerboy Johnny Silverhand, dargestellt von Keanu Reeves, und der FIA-Schläferagent Solomon Reed, gespielt von Idris Elba. Die Erweiterung "Phantom Liberty" führt die Spieler in den Bezirk Dogtown und bietet eine Spionage-Thriller-Geschichte.

Die Ultimate Edition beinhaltet auch das kostenlose Update 2.0, welches signifikante Verbesserungen und Neuerungen wie dynamische Fertigkeitsbäume, intensivierte Fahrzeugkämpfe und eine optimierte KI für Feinde und Polizei mit sich bringt. Zusätzlich sind neue Waffen, Fahrzeuge und Kleidungsoptionen Teil dieses Updates.

Die digitale Version der "Cyberpunk 2077: Ultimate Edition" wird ab dem 5. Dezember verfügbar sein, gefolgt von der physischen Veröffentlichung am 8. Dezember in deutschsprachigen Ländern über lokale Händler.