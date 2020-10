Cyberpunk 2077-Trailer zeigt Fahrzeuge der Zukunft – Die Veröffentlichung des heiß herbeigesehnten Game-Megahits rückt mit großen Schritten näher. Seit der Bekanntgabe von „Cyberpunk 2077“ lassen uns die Entwickler von CD Projekt Red immer tiefer in die Welt des Actionrollenspiel-Krachers blicken.

Auch in ihrer neuen Web-Episode „Night City Wire“ gibt es gleich vier taufrische Trailer zu sehen. Einer davon stellt die Fahrzeuge in „Cyberpunk 2077“ vor. Diese futuristischen Vehikel wird es in einer großen Anzahl in der Welt von „Cyberpunk 2077“ geben – und die meisten kann man dabei auch selbst nutzen. Im Video seht ihr, mit wie viel Liebe zum Detail und Kreativität CD Projekt Red hier zu Werke gegangen sind.

Richtig cool ist zudem, wie die Entwickler im Video zeigen, wie sie die Audiosamples für die Fahrzeuge aufgenommen hat. Außerdem verraten Keanu Reeves sowie Gard Hollinger, die Gründer der Motorradfirma „Arch Motorcycle“, etliche Details der Zusammenarbeit mit CD Projekt Red. Mit dem Video bekommt ihr also bereits vorab eine weitere gute Vorstellung, was euch in diesem Game-Blockbuster so erwartet.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Spiel wird außerdem auf der Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind.