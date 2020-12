Da ist es endlich, nach ein paar Release-Verschiebungen können Spieler endlich in die Straßen rundum der Mega-Metropole Night City abtauchen. Ohne Frage gehörte das Open-World-Action-Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ zu den meisterwarteten Games des Jahres 2020. Nach achtjähriger Entwicklungszeit entführen die „The Witcher“-Entwickler CD Projekt Red in eine dystopische Zukunft, in die auch wir uns begeben haben.

In unserem Test verraten wir euch, ob das Spiel dem Mega-Hype gerecht wird, ein Meisterwerk oder am Ende ein Schuss in den Ofen geworden ist. Wir konnten „Cyberpunk 2077“ sowohl auf der Xbox als auch am PC testen. Die folgenden Eindrücke beruhen allerdings auf denen der PC-Version – ihr wisst ja sicherlich alle, weshalb. Auf geht’s nach Night City.

Darum geht’s:

„Cyberpunk 2077“ präsentiert sich als stimmungsvoller Mix aus Open World, Shooter-Action und Rollenspiel – gespielt wird in der First-Person-Perspektive. Der Plot gestaltet sich als überaus tiefschürfend. Besonders wenn man sich mit der großartigen Hintergrundgeschichte der Welt beschäftigt. Das Setting: Wir befinden uns im Jahr 2077 in Amerika. Eine massive Wirtschaftskrise löste einen Atomkrieg aus, der das Land zerriss.

Die Menschen flohen in die letzten Megametropolen. Eine davon ist Night City, die zugleich auch Dreh- und Angelpunkt des Spiels darstellt. Durch den vorhandenen Ressourcenreichtum, aber auch all die innovativen und modernen Technologien, zog es auch viele mächtige Megakonzerne an. Night City versinkt währenddessen in brutalen Machtkämpfen zwischen Gangs, Konzernagenten, religiösen Kultisten, Politikern und all dem Abschaum, den diese Stadt so ans Tageslicht befördert.

In dieser Megalopolis sind die Bewohner von Macht, Glamour und Körpermodifikationen besessen. Ihr schlüpft dabei in die Rolle von V, einem gesetzlosen Söldner – wahlweise auch in Gestalt einer Söldnerin. Unser Ziel ist es zum einen, uns einen Namen in Night City zu machen. Mit einem gewaltigen Arsenal an Waffen, aber auch der Möglichkeit, uns durch die verschiedensten Cyberimplantate zu einer wahren Kampfmaschine zu machen.

Doch damit nicht genug, denn das große Ziel des Spiels ist es, sich auf die Suche nach einem einzigartigen Implantat zu begeben – dem Schlüssel zur Unsterblichkeit.