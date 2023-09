Cyberpunk 2077: Phantom Liberty: Start der Erweiterung und Launch-Trailer – Der lang erwartete Moment ist da: „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“, die heiß erwartete Erweiterung des Entwicklerstudios CD Projekt Red, wurde heute veröffentlicht. Mit einem Fokus auf die Spionage, transportiert „Phantom Liberty“ Spielerinnen und Spieler in den gefährlichsten Bereich von Dogtown, einem Bezirk in Night City.

Der berüchtigte Waffenhändler und Warlord Kurt Hansen hat hier das Sagen. Mit einer Fülle an neuen Herausforderungen und Charakteren sowie einem reichen Inventar an neuen Gegenständen, bietet Phantom Liberty eine reiche Palette an Möglichkeiten. Inder Erweiterung schlüpft man abermals in die Rolle von V, der sich auf die dunkle Seite der Spionage begibt. Im Verlauf der Abenteuer trifft man auf unterschiedlichste Persönlichkeiten, darunter geheime Agenten, durchtriebene Politiker und gnadenlose Söldner.

V erhält während dieser nervenaufreibenden Mission Unterstützung vom NUSA-Geheimagenten Solomon Reed, dargestellt von Idris Elba. Die Mission bietet viele knifflige Entscheidungen und unerwartete Entwicklungen. Dogtown, der gefährlichste Ort in Night City, kommt mit einer Vielzahl an neuen Aktivitäten daher. Neben den bereits erwähnten neuen Charakteren und Bosskämpfen, können Spielerinnen und Spieler sich an Open-World-Aktivitäten wie Luftabwürfen und Kuriermissionen beteiligen.

Dies sind nur einige der Aktivitäten, die in diesem beunruhigenden Viertel entdeckt werden können. Eine interessante Neuerung ist die Einführung eines komplett neuen Relikt-Fertigkeitsbaums, der mit einzigartigen Fähigkeiten (Perks) daherkommt. Diese bieten einem zusätzliche Freiheiten bei der individuellen Anpassung der Spielfigur. Nicht nur das, alle erhalten Zugang zu einer umfangreichen Liste von über 100 neuen Gegenständen. Von Fahrzeugen und Waffen bis hin zu Kleidung und Cyberware, die Möglichkeiten zur Personalisierung sind enorm.

„Phantom Liberty ist der Höhepunkt jahrelanger harter Arbeit aller unserer Teams.“

Einige dieser Verbesserungen sind auch im Rahmen des frisch veröffentlichten Patch 2.0 für das Basisspiel kostenlos verfügbar. Game Director Gabe Amatangelo zur großen Erweiterung von „Cyberpunk 2077“: „Phantom Liberty ist der Höhepunkt jahrelanger harter Arbeit aller unserer Teams. […] Bei unserem ersten Streifzug durch Night City konnten wir nicht ahnen, wie sehr uns diese Erfahrung beeinflussen würde. Seitdem haben wir viel gelernt, aber eines ändert sich nie - unsere Leidenschaft für die Entwicklung von Spielen. Phantom Liberty ist das beste Beispiel für diese Leidenschaft.“



„Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ ist ab sofort für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC über GOG, Steam, den Epic Games Store und GeForce Now erhältlich.