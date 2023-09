"Cyberpunk 2077: Phantom Liberty": Neuer Trailer mit Idris Elba – Das Entwicklungsstudio CD PROJEKT RED hat in einer neuen Episode von Night City Wire Einblicke in die kommende Erweiterung für "Cyberpunk 2077" namens "Phantom Liberty" gegeben. Dieser umfangreiche Blick in die Zukunft von "Cyberpunk 2077" bietet sowohl Details zur Geschichte als auch zu Gameplay-Änderungen, die die Spieler erwarten können.

Die neueste Erweiterung "Phantom Liberty" wird durch den britischen Schauspieler Idris Elba bereichert, bekannt aus Werken wie "Thor: Ragnarok", "Luther" und "The Wire". Elba übernimmt die Rolle des Geheimagenten Solomon Reed, der sich sieben Jahre vor den Hauptereignissen von "Phantom Liberty" abspielt. Während der Episode wurde ein exklusiver Trailer gezeigt, in dem Elba in seiner Rolle glänzt. Weiterhin wurde eine tiefgehende Diskussion und Analyse des Trailers mit dem Schauspieler selbst durchgeführt.

Gameplay-Evolution und Musikalische Untermalung

In Sachen Gameplay erwarten die Spieler einige signifikante Änderungen. Gabe Amatangelo, der Game Director, stellte überarbeitete Fähigkeits- und Vorteilsbäume vor und kündigte den brandneuen Relikt-Fertigkeitsbaum an, der exklusiv in der "Phantom Liberty"-Erweiterung verfügbar sein wird. Zur Unterstützung dieser Neuerungen hat das Studio den "Cyberpunk 2077 Build Planner" veröffentlicht, ein Tool, das Spielern erlaubt, ihre Charakterentwicklungen zu planen.

Neben Gameplay-Neuerungen spielt die Musik auch eine zentrale Rolle in "Phantom Liberty". Die Komponisten P.T. Adamczyk und Jacek Paciorkowski erzählten von ihrem Prozess, Musik für diese Erweiterung zu kreieren. Fans dürfen sich zudem auf brandneue Radiosender und einen speziellen Song von Dawid Podsiadło, einem Top-Künstler aus Polen, freuen.

Updates und Weiterentwicklungen

Für alle Fans von "Cyberpunk 2077" wurde das Erscheinungsdatum des kostenlosen Update 2.0 bekannt gegeben. Ab dem 21. September können Spieler Verbesserungen wie ein überarbeitetes Polizeisystem und optimierte Cyberware erleben.

Abschließend wird "Phantom Liberty" am 26. September 2023 für verschiedene Plattformen, einschließlich Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC, verfügbar sein.