Langsam aber unaufhörlich rückt der Release-Termin des kommenden Rollenspielkrachers „Cyberpunk 2077“ näher. Der Hype um das nächste Mega-Projekt nach „The Witcher 3“ aus dem Hause CD Projekt Red ist riesig. Die Videospiel-Gemeinde lechzt derweil nach immer neuen Infos, Bildern und Videos rund um „Cyberpunk 2077“.

Gut, dass die Entwickler im Rahmen ihrer zweiten Episode „Night City Wire“ viele neue Informationen und Inhalte preisgegeben haben. Das Video dazu findet ihr am Ende des Artikels. In der zweiten Episode wurden zum Beispiel zahlreiche Waffen vorgestellt, die von diversen Knarren über Peitschen bis hin zu Messern und etlichen anderen Werkzeugen zwecks Gegnerbeseitigung rangieren.

Zudem wurden mögliche Lebenswege gezeigt, die man mit seinem Hauptcharakter „V“ in Night City beschreiten kann. Jeder Pfad bietet eine eigene Einleitung und beeinflusst V‘s Erfahrungen während des gesamten Spiels. Während der zweiten „Night City Wire“ Episode wurde zudem hinter die Kulissen bei der Entstehung der Game-Rockband „Samurai“ geblickt.



Genauer gesagt, wie aus der schwedischen Kult-Post-Hardcore-Band Refused die Chrome-Rock-Musikband „Samurai“ von Johnny Silverhand (im Spiel verkörpert von Keanu Reeves) wurde. Das Video zeigt außerdem Interviews mit den Bandmitgliedern und bietet Einblicke in den kreativen Prozess hinter der Darstellung.



Neben Refused wurden bereits weitere Künstler und Bands bestätigt, die für „Cyberpunk 2077“ exklusive Stücke beigesteuert haben, darunter Run The Jewels, A$AP Rocky, Grimes und Nina Kraviz.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Spiel wird außerdem auf der Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind.