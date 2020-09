Der Release-Termin eines der meisterwarteten Games im Jahr 2020 rückt immer näher. Dabei schnellt der Hype um den Rollenspielkracher „Cyberpunk 2077“ von den „The Witcher“-Machern CD Projekt Red immer weiter in die Höhe. Nun gibt es weitere Einblicke in das Spiel mit dem neuen Gameplay-Trailer „Gangs von Night City“.

Die Entwickler haben im Rahmen ihrer dritten Web-Episode „Night City Wire“ viele weitere Informationen und Inhalte via Trailer preisgegeben. Dazu gehört der besagte Clip „Gangs von Night City“, der euch die berüchtigtsten Gangs des Spiels einmal näher vorstellt. Denn auch wenn die eigentliche Metropole Night City von mächtigen Konzernen, den Megacorporations, beherrscht wird, so sind es die vielen Gangs und Banden, die das Sagen auf den Straßen haben.

Diesen Gruppen kann man als Spieler zwar nicht beitreten, sie haben aber einen immensen Einfluss auf das Game und die Story. So wird man durch etliche Aufträge auf sie treffen, wobei man Zugriff auf deren Kleidung, Waffen oder Fahrzeuge bekommt. Die Gangs operieren innerhalb und außerhalb der Stadtmauern von Night City und man kann mit ihnen handeln, aber sie auch bekämpfen.

Und die Banden-Fraktionen in „Cyberpunk 2077“ sind zahlreich: So werdet ihr auf The Mox, Tyger Claws, Valentinos, Voodoo Boys, Animals, Maelstrom sowie die 6th Street Gang treffen. Mit dem Video bekommt ihr also bereits vorab eine gute Vorstellung, was euch mit diesen Gesellen so erwartet. Im Trailer erfahrt ihr zudem die wichtigsten Merkmale und Stile der Gangs.

„Cyberpunk 2077“ erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, die Fassung für Google Stadia ist ebenfalls für dieses Jahr geplant. Das Spiel wird außerdem auf der Xbox Series X und PlayStation 5 spielbar sein, sobald die Konsolen verfügbar sind.