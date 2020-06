Cyberpunk 2077: Brandneuer Trailer zum Rollenspielkracher schürt den Hype – Die Videospiel-Gemeinde erwartet ungeduldig das Erscheinen von „Cyberpunk 2077“, dem neuesten Streich der „Witcher“-Macher von CD Projekt Red. In einem von mehreren kommenden Video-Events veröffentlichte der polnische Entwickler neue Szenen und bisher unbekannte Elemente der Spielmechanik. Auch ein neuer Trailer wurde gezeigt, ihr findet ihn im Anschluss.

In dem neuen Trailer zu „Cyberpunk 2077“ erhalten wir taufrische Einblicke in die ebenso dystopische wie fiktive kalifornische Metropole Night City und die tolle Lokalisation des Spiels. Hier schlüpfen wir als von uns selbst gestalteter Rollenspiel-Charakter in die Realität des Straßensöldners V, der versucht, in den futuristischen Straßen von Night City sein Glück zu machen.

Der Trailer zeigt dabei samt und sonders Szenen aus den ersten Stunden des Spiels und dem Tutorial – und lässt selbst damit schon so manch anderes Videospiel alt aussehen. „Cyberpunk 2077“ erscheint am 19. November 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, auch eine Fassung für Google Stadia soll noch in diesem Jahr folgen.

Sobald die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PlayStation 5 verfügbar sind, soll „Cyberpunk 2077“ auch auf ihnen spielbar sein. Später soll dann ein kostenloses Upgrade erscheinen, das vollen Gebrauch von der Power dieser neuen Konsolen macht. Besitzer der Xbox One- respektive PlayStation-4-Version werden dieses kostenlos erhalten.