Corona-Krise: gamescom 2020 wird nicht verschoben – Während die Corona-Krise weiterhin die Welt in Atem hält, machen es sich Millionen Gamer zu Hause gemütlich und zocken alte und neue Spielehits. Eines der Highlights der Szene ist natürlich die alljährlich in Köln stattfindende Spielemesse gamescom, die Jahr für Jahr Millionen Besucher beherbergt. Auch in diesem Jahr findet die gamescom vom 26. bis 29. August 2020 statt. Denn die Veranstalter wissen sich gegen die Corona-Krise zu helfen.

Sollten bis zum August keine Großveranstaltungen erlaubt sein, planen die Macher eine abgeänderte gamescom 2020. Nachdem bereits im Vorjahr weltweit Millionen Fans die gamescom online verfolgten, sollen die Bestmarken 2020 noch einmal übertroffen werden. Gemeinsam kündigten die Koelnmesse und game – Verband der deutschen Games-Branche an, dass die gamescom damit in jedem Fall mindestens in digitaler Form vom 25. bis 29. August stattfindet. Eine Verschiebung schlossen sie aus. Gleiches gilt auch für die Entwicklerkonferenz devcom (22. bis 24. August), mit der die gamescom-Woche startet.

„Millionen Fans weltweit freuen sich auf die gamescom 2020. Darum sind wir entschlossen, auch in diesem Jahr Ende August gemeinsam mit der Community Neuigkeiten, Ankündigungen und Weltpremieren zu feiern. Angesichts der Corona-Krise bauen wir jetzt alle digitalen Formate mit Hochdruck weiter aus, damit die gamescom 2020 in jedem Fall zumindest digital stattfinden kann. Mit der globalen Show gamescom: Opening Night Live oder dem Portal gamescom now erreichen wir digital bereits heute Millionen gamescom-Fans auf der ganzen Welt. Ein weiterer Ausbau unserer Digital-Strategie ist jetzt genau der richtige Weg“, sagt game-Geschäftsführer Felix Falk.

Das bedeutet, egal ob am Ende live vor Ort oder eben von zu Hause aus, Gaming-Fans werden auch in diesem Jahr die beliebte Spielemesse verfolgen können. Mitte Mai soll angesichts der dann erfolgten Entwicklungen der Corona-Pandemie gemeinsam mit den zuständigen staatlichen Stellen eine Bewertung erfolgen, in welcher Form die gamescom auch vor Ort in Köln stattfinden kann. Die Veranstalter bekräftigen gleichzeitig, dass nicht nur den Besuchern die bereits bezahlten Tickets erstattet, sondern auch den Ausstellern die an die Koelnmesse geleisteten Zahlungen zu 100 Prozent zurückerstattet werden, sollten die gamescom sowie die devcom nach behördlicher Entscheidung nicht vor Ort in Köln stattfinden können.

Quelle: koelnmesse.de