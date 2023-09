Company of Heroes Collection

Company of Heroes Collection: Strategie-Hammer kommt auf Nintendo Switch – Diesen Herbst wird die "Company of Heroes"-Sammlung für Nintendo Switch veröffentlicht, eine beeindruckende Kombination aus Grundspiel und den beiden Erweiterungen - Opposing Fronts und Tales of Valor. Dieses von Feral Interactive entwickelte Strategiespiel erzählt epische Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, basierend auf den mutigen Befreiungsaktionen Frankreichs durch alliierte Streitkräfte.



Umfassende Schlachten und maßgeschneiderte Steuerung

Spieler erleben die historischen Kämpfe des Zweiten Weltkriegs von den heroischen D-Day-Landungen bis zu den intensiven Schlachten in der Normandie. Sie übernehmen das Kommando sowohl über die alliierten als auch über die Achsenmächte. Die speziell für die Nintendo Switch entwickelte Benutzeroberfläche und Steuerung ermöglicht es den Spielern, das gesamte Schlachtfeld zu kontrollieren. Insgesamt 41 missionsbasierte Schlachten warten darauf, erlebt zu werden, wobei jede Schlacht dynamisch und einzigartig ist.

Der Spielverlauf ist flexibel und kann sich von einem Moment zum anderen ändern. Für zusätzliche Spannung sorgt der anpassbare Skirmish-Modus, der unterschiedliche Fraktionen, Spielmodi und eine Vielzahl von Karten bietet. Dies steigert nicht nur den Wiederspielwert, sondern fordert die Spieler auch heraus, neue Strategien zu entwickeln und zu experimentieren.