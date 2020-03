Autor: Bernhard Trecksel

Command & Conquer Remastered Collection: Offizieller Enthüllungs-Trailer erschienen – „Willkommen zurück, Commander!“ Endlich ist es soweit, und diese verheißungsvollen Worte erschallen wieder durch PC-Lautsprecher und -Headsets. Viele PC-Strategen waren vor Jahren aus dem Häuschen, als Electronic Arts verkündete, eine „Command & Conquer Remastered Collection“ herausbringen zu wollen – nun ist der offizielle Enthüllungstrailer da! Ihr findet ihn unter dieser Nachricht und müsst dafür weder Tiberiumkristalle noch Erz schürfen, um ihn freizuschalten.

„Command & Conquer Remastered Collection“, also. Eine „Collection“ deshalb, weil gleich zwei Spiele enthalten sein werden – inklusive satter drei Erweiterungen. Sowohl „Command & Conquer: Der Tiberiumkonflikt“ als auch „Command & Conquer: Alarmstufe Rot“ wollen von PC-Generälen erobert und in die Knie gezwungen werden. Wenn das keine absolut überragenden Nachrichten für Nostalgiker am Rechenknecht sind, wissen wir auch nicht mehr.

Zumal beide Titel technisch an moderne Gewohnheiten angepasst wurden:

So erstrahlen die Spiele der „Command & Conquer Remastered Collection“ nicht nur in einer technisch modernisierten Auflösung von bis zu 4k, sondern die Strategieexperten der Petroglyph-Studios passten auch die Benutzerschnittstelle (UI) sowie die Steuerung an Erwartungen eines PC-Spielers von 2020 an. Als wären solche Neuigkeiten nicht schon toll genug, wurden auch noch sämtliche kultigen Videos der Spiele neu gemastered. Ihr wisst schon, die Auftragsvor- und Nachbesprechungen mit den kostümierten Schauspielern. Herrlich.

Als wäre dieses Paket fantastischer Neuigkeiten nicht schon genug, wartet die „Command & Conquer Remastered Collection“ mit noch einer Überraschung auf: Soundtrack-Komponist Frank Klepacki hat sämtliche der unvergesslichen Industrial-Metal- und Rock-Musikstücke der beiden Spiele remastered, und noch dazu in seinem Archiv gewühlt, um etliche bis dato unveröffentlichte Titel zur Kollektion hinzuzufügen. Atemberaubende sieben Stunden an Musik erwarten „Command & Conquer“-Fans hier.

Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die „Command & Conquer Remastered Collection“ am 05. Juni 2020 erscheint. Die Vorfreude bis dahin ist groß. Echtzeitstrategie wie in der guten, alten Zeit!

Quelle: Electronic Arts