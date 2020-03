Autor: Bernhard Trecksel

Command & Conquer Remaster: Clip zeigt Qualität der Missionsvideos – Mit etwas Glück könnte noch in diesem Jahr „Command & Conquer Remaster“ erscheinen. Eine werkgetreue und liebevolle grafische Überarbeitung des Strategiespielklassikers, der in den 90er Jahren PC-Zocker schier zum Ausrasten brachte. Nun hat Publisher Electronic Arts ein neues Video veröffentlicht. Das zeigt, inwieweit die kultigen Videosequenzen aus dem Original verbessert wurden.

Technisch gesehen sind die neuen Videosequenzen von „Command & Conquer Remaster“ eine Offenbarung. Aber nur technisch: Wer erinnert sich nicht an die pixeligen Sequenzen, in denen Vor- und Nachbesprechungen zu Missionen im Spiel von echten Schauspielern (oder solchen, die es sein wollten) in trashigen Kostümen abgehalten wurden. Im Video erklärt einer der Hauptverantwortlichen des Spiels, welchen Aufwand die Echtzeitstrategie-Cracks der Petroglyph Studios betreiben müssen, um die alten Videos ins Jahr 2020 zu verfrachten.

Dabei sind nicht nur technische Hürden zu meistern, denen man bei Petroglyph mithilfe einer fortschrittlichen künstlichen Intelligenz zur Videobearbeitung auf den Leib rückt

Nein, wie in diesem Video zu sehen, wollten die Master-Bänder des Spiels für „Command & Conquer Remaster“ auch erst einmal unter zahllosen Kartons wiedergefunden werden. Die FMV-Bänder müssen aufwendig konvertiert werden, um dann Bild für Bild mithilfe des komplexen Berechnungsverfahrens jene Bildqualität zu erzeugen, an die wir uns in modernen Videospielen gewöhnt haben.

Unten im Video findet ihr den reinen Qualitätsvergleich aus der Remaster-Variante von „Alarmstufe Rot“, wenn ihr keine Geduld habt, den 16-minütigen Ausführungen zu folgen, die den ganzen Restaurationsprozess der Videos von „Command & Conquer Remastered“ veranschaulichen. Langsam aber sicher mehren sich die Info-Mengen, wir hoffen, dass es bald noch mehr über das Spiel zu vermelden gibt. Wenn ja, so hält euch MANN.TV auf dem Laufenden.