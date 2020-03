Wer gerade nach spielerischer Abwechslung sucht und sich so richtig in der Luft austoben möchte, sollte sich unbedingt „Comanche“ anschauen und sich dort ins Cockpit setzen. Denn hier erwartet euch satte Hubschrauber-Action und dies ab sofort im Early Access über Steam. Zum Start des spektakulären Luftkampfs ist nun auch ein fetziger Trailer erschienen, der prächtig zeigt, was euch in „Comanche“ erwartet.

Im Early Access des Helikopter-Spiels von THQ Nordic warten dabei nicht nur eine Singleplayer-Mission, sondern auch gleich zwei Multiplayer-Varianten mit „Black Box“ sowie „Infiltration“. Damit bekommt ihr einen guten Einblick auf das, was in den kommenden Wochen folgen soll. Denn die Entwickler werden in den kommenden Wochen und Monaten immer neue Inhalte und weitere Features einpflegen.

Die Flug-Simulation „Comanche“ kostet aktuell zum Einführungspreis 14,99 Euro anstatt der regulären 19,99 EUR.

Nachfolgend noch mal im Detail, was die Early-Access-Phase zu „Comanche“ euch bietet:

Einzelspieler

Wie von der Community gewünscht, wird „Comanche“ eine Einzelspieler-Kampagne erhalten. Beginnend mit einer Mission, die ab dem 12. März verfügbar ist, wird der Entwickler Nukklear regelmäßig neue Missionen hinzufügen.

Mehrspieler

Der teambasierte 4vs4-Mehrspieler-Modus startet mit zwei Modi, einem sogenannten „Black Box“- und einem Infiltrationsmodus. In „Black Box“ geht es darum, mit der Drohne weitere Black Boxen von zerstörten Comanches einzusammeln. Ihr könnt mit der Drohne sowohl feindliche als auch befreundete Black Boxes einsammeln, sodass dieser Modus intensive Teamkämpfe aus nächster Nähe garantiert. „Infiltration“ kombiniert wiederum den Kampf mit dem Hubschrauber und das Steuern der Drohne: Euer Ziel ist es, eine Basis entweder zu verteidigen oder zu infiltrieren. Die Angreifer müssen einen EMP platzieren, die Verteidiger müssen ihn entschärfen.

Flug- und Kampftraining

In verschiedenen Missionen könnt ihr lernen, wie ihr euren Comanche und seine Drohne fliegt, um sich mit der Flugkontrolle und dem Manövrieren im Kampf vertraut zu machen. Da „Comanche“ etwas Übung erfordert, bevor ihr ein guter Pilot werdet, wird empfohlen, sich die Trainingsmissionen anzusehen.

Verfügbare Hubschrauber und Drohnen

Fünf Comanches und vier Drohnen werden beim Early-Access-Start zur Verfügung stehen, die alle mit spezifischen Waffen, Fähigkeiten sowie Stärken und Schwächen ausgestattet sind. Jeder Comanche- Typ hat eine bestimmte Rolle im teambasierten Kampf zu erfüllen und eignet sich für einen speziellen Spielertyp, also wählt euren Favoriten.