Captain Tsubasa: Rise of the New Champions

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions: Story-Trailer zum Arcade-Fußball-Hit – Fans von Fußball-Games können sich vor tollen Titeln zwar nicht retten, doch nahezu alle davon sind ernstzunehmende Simulationen, die den vergnüglichen Arcade-Anteil zu kurz kommen lassen. Mit „Captain Tsubasa: Rise of the New Champions“ steht schon länger fest, dass sich das ändern soll. Das Anime-Rasengewitter erscheint schon bald – hier ist der neue Trailer.

Der hört nicht ohne Grund auf die Beschreibung „Erweiterter Story-Trailer“, zeigt er doch mehr als satte sieben Minuten aus der Handlung von „Captain Tsubasa: Rise of the New Champions“. Genauer gesagt: aus den Handlungen. Plural. Denn das Anime-Spektakel verfügt gleich über zwei Kampagnenepisoden.

In Episode: Tsubasa werdet ihr die ikonische Geschichte von Tsubasa miterleben und versuchen, das National Middle School Turnier zu gewinnen. Episode: New Hero erlaubt euch hingegen, euren eigenen Avatar zu erstellen. Danach dürft ihr euch einer von drei Mannschaften anschließen: Furano-Mittelschule, Musashi-Mittelschule oder Toho-Akademie.

Dann begleitet ihr euer Team durch seine Karriere vom National-Middle-School-Turnier bis zur Jugend-Weltmeisterschaft und meistert exklusive Herausforderungen. Euer Avatar im Spiel wird dabei immer besser und ihr erlebt auf diese Weise eure ganz eigene Anime-Fußball-Legende mit unfassbaren Aktionen auf dem Rasen und Superschüssen.

Zudem wird „Captain Tsubasa: Rise of the New Champions“ auch mit einem neuen Mehrspielermodus für bis zu vier Spieler aufwarten, dazu will man in Kürze mehr bekannt geben. „Captain Tsubasa: Rise of the New Champions“erscheint am 28. August für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC Digital.