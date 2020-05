Captain Tsubasa: Rise of the new Champions

Anime/Manga und Arcade-Fußballspiel – zwei Dinge, die prächtig zusammenpassen und rassige Fußball-Action garantieren. Mit dem kommenden Sportspiel „Captain Tsubasa: Rise of the new Champions“ können sich nun alle Fans freuen, die mal weniger Fußball-Simulation erleben wollen, sondern ausufernde Action auf dem Rasen.

Vor allem Anime-Fans, die früher schon „Captain Tsubasa“ gefeiert haben, kommen hier vollends auf ihre Unterhaltungskosten. Nun wurde seitens Bandai Namco Entertainment auch der Release-Termin bekanntgegeben. Demnach erscheint „Captain Tsubasa: Rise of the new Champions“ am 28. August 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC (digital).

Das Game wird übrigens in fünf verschiedenen Editionen erscheinen. So wird es neben der Standard-Edition auch eine Deluxe-, Collector’s- (in Deutschland exklusiv bei Amazon), Champions- sowie Legends-Edition geben.

Was euch in „Captain Tsubasa: Rise of the new Champions“ erwartet, könnt ihr zudem nun im Trailer sehen. Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eures Lieblingscharakters aus dem weltbekannten „Captain Tsubasa“-Franchise. Von den atemberaubenden Paraden bis hin zu Schwerkraft trotzenden Schüssen, werdet ihr die Möglichkeit haben, mit der vollen Bandbreite an Moves zu experimentieren, die den Manga und den Anime zu einem weltweiten Phänomen machten.

Demnach sollten alle Genrefans und Fußballfreunde, die überspitzte Action am Ball erleben wollen, bestens bedient werden!