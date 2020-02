Captain Tsubasa: Rise of the New Champions

Autor: Bernhard Trecksel

Captain Tsubasa: Rise of the New Champions: Neuer Trailer enthüllt Story-Modus – Fußballfans, denen bei ihren Videospielen nicht so sehr an Simulation, sondern mehr an packender Arcade-Action gelegen ist, bekommen bald mit „Captain Tsubasa: Rise of the New Champions“ das erste Anime-Fußballspiel nach der beliebten und weltweit erfolgreichen Manga- und Animeserie, um sich auszutoben. Nun ist ein brandneuer Trailer erschienen, der die Spielhandlung im Story-Modus zeigt.

Erscheinen wird „Captain Tsubasa: Rise of the New Champions“ für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie den PC. Einen taggenauen Erscheinungstermin gibt es zwar noch nicht, doch fest steht, dass das Anime-Fußballspektakel noch 2020 auf dem digitalen Rasen aufmarschieren soll. Bis dahin müssen wir uns mit Trailern mit dem neuen Story-Teaser begnügen, die definitiv Lust auf mehr machen. Denn einmal mehr ist klar:

Bei „Captain Tsubasa: Rise of the New Champions“ wird es auf dem Rasen mit packenden Drama und herrlich überzogenen Action-Anime-Powerschüssen sowie bewusstem Hinauszögern mitreißender Tormomente spannend zur Sache gehen. Die Handlung wird sich dabei voll auf die Karriere von Titelcharakter Tsubasa Ozora stützen und seinen Aufstieg im gesamten „National Middle School Turnier“ zeigen.

Doch auch andere Turniere und Original-Momente aus dem Anime haben es in die Handlung von „Captain Tsubasa: Rise of the New Champions“ geschafft: So werden nicht nur die Tachiban-Zwillinge, Hikaru Matsuyama und Kojiro Hyuga als Rivalen von Tsubasa auftauchen, sondern auch viele weitere Charaktere im Laufe der Story eine Rolle spielen. Dabei liegt es an den Entscheidungen des Spielers im Spielverlauf, welche Zwischensequenzen euch das Spiel zeigt.

Hier kommt ein Fußballspiel der anderen Art noch 2020 auf die Fans zu, wer sich auch nur ansatzweise für das Thema interessiert, muss „Captain Tsubasa: Rise of the New Champions“ im Blick behalten.