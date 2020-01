Captain Tsubasa: Rise of the new Champions

Autor: Bernhard Trecksel

Viele Kinder der 90er werden sich noch an die Fußball-Anime-Reihe „Die tollen Fußballstars“ mit ihrem Mannschaftskapitän Tsubasa erinnern. Genau zu diesem Klassiker des Sport-Anime für Jungen erscheint mit „Captain Tsubasa: Rise of the new Champions“ ein neues Spiel für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie den PC. Einen Trailer gibt es dazu auch – diesen findet ihr im Anschluss.

Ein Arcade-Fußballspiel im Anime-Stil – nicht unbedingt häufig auf dem heutigen Sportspielmarkt zu finden, und das noch mit einer Lizenz, die hierzulande durchaus einige kennen dürften. Gute Chancen für „Captain Tsubasa: Rise of the new Champions“, alte und neue Fans zu begeistern. Noch 2020 soll das Spiel erscheinen und wird der erste Titel der Lizenz sein, der es von Japan in den Westen schafft.

Actiongeladene Zweikämpfe auf dem Rasen erwarten euch – natürlich inklusive der vollkommen überzogenen Superschüsse, die die jungen Spieler in diesen Animes stets beherrschten und diese Reihe berühmt machten. Mit zugänglichem Gameplay und mehreren Spielmodi will „Captain Tsubasa: Rise of the new Champions“ auch hierzulande begeistern. Noch in diesem Jahr werden wir erleben, ob das klappt.

Bis dahin viel Spaß mit diesem Trailer.