Captain Tsubasa: Rise of the Champions

Autor: Bernhard Trecksel

Captain Tsubasa: Rise of the Champions: Echtes Gameplay aus dem Anime-Fußballkracher – Noch in diesem Jahr wird es soweit sein und mit „Captain Tsubasa: Rise of the Champions“ kommt ein Fußballspiel in unsere Wohnzimmer und Zockerstuben, von dem es erst unlängst einen tollen Trailer zu bestaunen gab. Nun können wir uns bereits an 15 Minuten mit echten Spielszenen aus dem kommenden Arcade-Fußball-Actiontitel erfreuen. Seht selbst.

Das verdanken wir dem YouTube Kanal „CGInferno“, dessen Betreiber kürzlich „Captain Tsubasa: Rise of the Champions“ bei einem Event von Namco-Bandai anspielen durfte und die Aufnahmen ins Netz stellte. Im gezeigten Match treten die aus der beliebten Anime-Serie bekannten Vereine der Nankatsu Junior High School und Toho Academy gegeneinander an.

Für die Fans liefert dieser Einblick bereits einen wunderbaren Überblick, was uns im Spiel erwartet:

So werden uns Hinweise auf die Anzeige der Vereinsstärken in Form eines Skill-Fünfecks gezeigt und wir können uns die packenden Zweikämpfe auf dem digitalen Rasen zu Gemüte führen. Klar, dass „Captain Tsubasa: Rise of the Champions“ auch in Sachen packender Action der Manga- und Anime-Vorlage gerecht werden möchte. Das bedeutet, dass besonders starke oder weite Schüsse mit Geschwindigkeitsstreifen und Zeitlupen-Inszenierung Power vermitteln.

Auch die Versuche der Torwarte, solche besonders machtvollen Schüsse zu stoppen, werden in Form eines grafischen Highlights dargestellt und das Ergebnis bewusst hinausgezögert, um eine Erwartungshaltung aufzubauen. Das mag in unserer Erklärung noch wie böhmische Dörfer klingen, aber wenn ihr euch diese 15 Minuten zu Gemüte führt, werdet ihr schnell verstehen, was wir meinen – „Captain Tsubasa: Rise of the Champions“ richtet sich klar nicht an realitätsersessene Simulationsfans, sondern es kracht ordentlich auf dem Rasen.

Einzigartige Möglichkeiten bietet das Spiel schon jetzt beim ersten Überblick zuhauf und einzigartig ist auch der Ansatz, uns ein Anime-Fußballspiel zu bescheren. Allein schon deshalb sollte jeder, der sich nur halbwegs für eines dieser beiden Dinge interessiert, „Captain Tsubasa: Rise of the Champions“ auf dem Radar behalten. Das Spiel soll noch in diesem Jahr für PS4, Switch und PC erscheinen.

