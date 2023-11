Capcom: Launch-Termin für "Dragon's Dogma 2" bekanntgegeben – Wie Entwickler Capcom anlässlich eines Showcases bekanntgab, wird "Dragon's Dogma 2" am 22. März 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam veröffentlicht. Fans der Serie können das Spiel schon jetzt vorbestellen.

Hideaki Itsuno, der Regisseur des Spiels, und Yoshiaki Hirabayashi, der Produzent, präsentierten in einem Showcase einen neuen Trailer und gaben Einblicke in das Gameplay des narrativen Action-Rollenspiels. Besonders hervorgehoben wurden die Einführung der neuen Illusionisten-Laufbahn, die Vorstellung neuer Feinde sowie vertiefte Einblicke in die Handlung und die Entscheidungen, die Spieler treffen werden.

Ein Neues Kapitel im Dragon's Dogma-Universum

"Dragon's Dogma 2" führt die Spieler in eine Parallelwelt, in der zwei Nationen unterschiedlich auf die Drachenbedrohung reagieren. Die Handlung konzentriert sich auf den Erweckten, einen Champion, dessen Herz von einem Drachen entwendet wurde. Während die Umgebung an die sanften Hügel des Originalspiels "Dragon's Dogma" und seiner Erweiterung "Dark Arisen" erinnert, bietet die Fortsetzung neue Elemente.

Gameplay: Charaktererstellung und Kampfsystem

In "Dragon's Dogma 2" beginnen die Spieler ihre Reise mit der Erstellung ihres Erweckten und ihres Hauptvasallen mithilfe eines intuitiven Charakter-Editors, der Photogrammetrie verwendet, um die Charaktere realistischer zu gestalten. Die Spieler können die Persönlichkeit ihres Hauptvasallen auswählen, die ihr Verhalten und ihre Dialogoptionen im Spiel beeinflusst.

Mit dem neuen Illusionisten als exklusiver Berufung für den Erweckten können Spieler ihre Gegner mit Illusionen täuschen. Diese Laufbahn erweitert die Möglichkeiten im Kampf durch Manipulation der verbesserten Gegner-KI. Zusätzlich wurden die wiederkehrenden Laufbahnen Krieger und Erzmagier vorgestellt, die sowohl den Erweckten als auch den Vasallen zur Verfügung stehen.

Das digitale Event bot auch Einblicke in verschiedene Monster, darunter den neuen Feind Talos, einen gewaltigen Bronzegolem, sowie den Dullahan und Halbdrachen. Diese Gegner stellen unterschiedliche Herausforderungen dar und erfordern eine strategische Nutzung der Fähigkeiten und Umgebung der Spieler.

Produktinformationen und Vorbestellungsdetails

"Dragon's Dogma 2" wird neben der Standardversion auch als digitale Deluxe Edition angeboten. Diese beinhaltet das "New Journey Pack" mit hilfreichen Ingame-Gegenständen wie einer besonderen Lagerausrüstung, einem Lazarusstein, Riftkristallen und einer Dragon's Dogma Musik- und Sound-Sammlung. Vorbestellungen der Standard Edition enthalten eine Bonuswaffe für jede der vier Start-Laufbahnen, während Vorbestellungen der digitalen Deluxe Edition zusätzlich den Ring der Sicherheit als Ingame Accessory bieten.