Call of Duty: Warzone: Riesenupdate zu Saison 3 erscheint heute mit Trailer – Fans der packenden Gefechte bei „Call of Duty: Warzone“ ölen schon die Knarren und stehen zum Fallschirmsprung bereit: Denn mit Saison drei erscheinen heute die bisher umfangreichsten kostenlosen Inhalte der gesamten „Call of Duty“-Reihe. Mehr als 100 Millionen Spieler haben seit dem Start den Mehrspieler-Shooter „Call of Duty: Warzone“ zumindest ausprobiert. Nun wird das Battle-Royale-Erlebnis mit Saison drei ins Jahr 1984 und somit den Kalten Krieg zurückversetzt. Das feiert man mit einem brandneuen Trailer, den ihr im Anschluss findet.

Zu umfangreich ist die Liste der Änderungen für einen Kurztext: Schauplätze und Gameplay wurden überarbeitet, die gesamte Karte optimiert, fast jedes Gebäude, jede Oberfläche und nahezu jedes Objekt hat eine Optimierung erfahren. Neue Karten und Modi stehen bereit, dazu „Ausbruch“ – das nächste Kapitel von „Call of Duty Zombies“. Klar, dass für die neuen Schlachten auch jede Menge noch nicht dagewesene Ausrüstung entwickelt wurde, dazu Events, Überraschungen und neuer Content en masse, wie Publisher Activision verspricht.

„Die Veröffentlichung von Warzone hat Call of Duty neu erfunden. In etwas mehr als einem Jahr haben sich mehr als 100 Millionen Spieler von überall auf der Welt und aus den unterschiedlichsten Lebensbereichen zusammen in Warzone gestürzt und gespielt, und ab heute werden wir eine neue Dimension erreichen“, freut sich Rob Kostich, President, Activision. Kostich erläuterte ferner:

„Saison 3 bringt massenhaft neue Inhalte und Aktualisierungen – die meisten seit dem Start – in Warzone, das ins Jahr 1984 springt, wobei gleichzeitig auch die bis heute umfangreichsten neuen und kostenlosen Inhalte für Black Ops Cold War erscheinen. Wir bedanken uns bei unseren Fans und feiern so unsere Community. In dieser und den folgenden Saisons kommt noch so viel – macht euch bereit.“

Um die Veröffentlichung von Saison 3 gebührend zu feiern, wurde der Trailer mit massig Fans der Reihe gespickt, bei denen es sich samt und sonders um Influencer, Hiphop-Artists und Profisportler handelt. Zu sehen sind etwa: AJ Tracey, Dennis Schröder, Druski, Gunna, Jack Grealish, Jack Harlow, Michelle Viscusi, Mookie Betts, Nadeshot vom CDL-Team LA Thieves, Rocky No Hands, Saweetie, Swae Lee und Young Thug. Regie führte der Musikvideo-Regisseur Gibson Hazard.