Autor: Bernhard Trecksel

Kostenloses Battle Royale für alle: Call of Duty Warzone veröffentlicht – Heute Nachmittag bzw. heute Abend ist es soweit: „Call of Duty Warzone“ geht an den Start und verspricht packende Multiplayer-Action für bis zu 150 Spieler. Das Tolle daran ist: Ähnlich wie andere Genrevertreter solcher Multiplayer-Gefechte wird „Call of Duty Warzone“ free to play sein, kann also komplett kostenfrei gespielt werden. Der Besitz von „Call of Duty: Modern Warfare“ ist nicht nötig. Im Anschluss findet ihr den Trailer zur Veröffentlichung.

„Call of Duty: Modern Warfare“-Besitzer werden dabei bereits ab 16:00 Uhr einsteigen können, müssen vorher aber ein zwischen 15 bis 22 Gigabyte großes Update ziehen, je nach Plattform auf der sie spielen. Heute ab 20:00 Uhr können dann auch alle anderen Interessierten zu schlagen, als Standalone-Download schlägt „Call of Duty Warzone“ mit einem 80 bis 100 Gigabyte großen Datenhunger zu Buche.

Im Spiel sind 150 Spieler auf der Karte „Verdansk“ jeweils in Trios unterwegs, ähnlich wie bei der Konkurrenz „Apex Legends“, um sich einzuheizen, bis nur noch ein Team steht. Die Karte wird dabei immer kleiner, weil eine Wand aus Giftgas unerbittlich vorrückt und so den Kampf immer verzweifelter machen wird. Über 300 verschiedene Bereiche rund um die Stadt Verdansk werden dabei für Abwechslung sorgen.

Hinzu kommen zwei verschiedene Modi:

Beim klassischen Battle Royale geht es zu wie oben erwähnt, bei „Plunder“ erledigt ihr während des Matches Aufträge und versucht zugleich, so viel Kohle wie möglich auf der Map zu erbeuten. Selbstverständlich werdet ihr genre-gemäß vor der Schlacht aus einem Flugzeug abgeworfen. Auf der Karte seid ihr allerdings nicht nur zu Fuß unterwegs, Quads, taktische Fahrzeuge, Lastwagen und Helikopter stehen bereit. Ein weiteres interessantes Feature unterscheidet „Call of Duty Warzone“ von der Konkurrenz:

Im fragwürdig betitelten „Gulag“ landet ihr nach eurem ersten Tod im Spiel und seid damit eben nicht sofort komplett aus dem Match ausgeschieden, wioe bei anderen Battle Royales – hier könnt ihr nochmals auf Leben und Tod gegen andere vermeintlich Gefallene kämpfen und euch so den Weg zurück nach Verdansk verschaffen. Doch segnet ihr hier ein zweites Mal das Zeitliche, war es das endgültig.

Haltet euch also auf PS4, Xbox One und dem PC bereit, wenn Call of Duty Warzone“ noch heute an den Start geht.

Quelle: ladbible.com