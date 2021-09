Call of Duty: Vanguard: Neuer Trailer zeigt Multiplayer-Action– Gespannt fiebern die Spieler der Veröffentlichung von „Call of Duty: Vanguard“ entgegen. Das Herzstück abseits der Kampagne bildet für langfristiges Spielvergnügen der Mehrspielermodus. Nun schaufelt man für das kommende Call of Duty mit taufrischen Trailern kräftig Kohle in den Hype-Train, bevor das potenzielle Shooter-Highlight im Winter auf dem Markt entfesselt wird. Einen mitreißenden Appetithappen zum Mehrspielermodus findet ihr im Anschluss.

Klar, dass der Multiplayer von „Call of Duty: Vanguard“ wieder jede Menge Neuerungen und exklusive Elemente für euch bereithalten wird. Darunter zwei neue Modi namens „Champion Hill“ und „Patrol“. Letzterer soll wie „Hardpoint“ funktionieren, aber mit einer beweglichen Zone aufwarten.

Apropos Zone:

„Call of Duty: Vanguard“ wird zum Start satte 20 Mehrspieler-Karten für die Fans bereitstellen – einige davon können bereits an kommenden Beta-Wochenenden ausprobiert werden. Mit zwölf „Operatoren“ genannten Spielercharakteren könnt ihr in der Vollversion des Spiels an den Start gehen, in der Beta mit sechs, und euren Gegnern zusetzen.

Auch bei Wind und strömendem Regen, denn es wurde dem Multiplayer von „Call of Duty: Vanguard“ Wetter gegönnt. Ein interessanter Aspekt ist das Combat Pacing – Spieler dürfen mechanisch festlegen, wie viele andere Mitspieler ein Schlachtfeld heimsuchen. Je nachdem, ob ihr euch für „Tactical“, „Assault“ oder „Blitz“ entscheidet, sind die Karten entweder taktisch dünn besiedelt – oder chaotisch voll mit Kontrahenten.

Rückkehr einiger Elemente

Bestimmte Features kommen zurück, darunter etwa auch der Taktische Sprint, den man jetzt durch Türen oder Maueröffnungen vollziehen kann, um Gegner zu überraschen. Auch die Waffenschmiede feiert ihre Neuauflage, bietet nun verschiedene Kaliber und bis zu zehn Anbauten für eure Bleispucker. Diese sowie viele weitere Aspekte, die „Call of Duty Modern Warfare“ zum Teil vor rund zwei Jahren einführte, finden sich nun im neuen Spiel.

Wo wir beim Finden sind: „Call of Duty: Vanguard“ könnt ihr ab dem 5. November im Handel erspähen. Der neue Teil erscheint für PS5, PS4, Xbox One sowie Xbox Series X/S und den PC.

