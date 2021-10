Call of Duty: Vanguard: Deutschsprachiger Trailer zur Kampagne – Für einen Operator, jene Mischung aus Elitesoldat und Geheimagent, ist die Mission alles, weil alles auf dem Spiel stehen könnte. Das macht der neue Trailer zum kommenden potenziellen Shooter-Highlight „Call of Duty: Vanguard“ unmissverständlich klar. Im Mittelpunkt der neuesten, packenden Bewegtbilder des im Winter erscheinenden COD-Teils: die Kampagne.

Diese dreht sich um die Geburtsstunde der ersten Spezialeinheit unseres Planeten. Fünf außergewöhnliche Soldaten, die im Zuge der Schrecken des Zweiten Weltkriegs zu wahren Helden werden: die Task Force One. Ihre Aufgabe: Aufzuhalten, was die Welt zerstören könnte, auch lange nach dem der eigentliche Krieg schon vorbei sein wird.

Die Namen der Helden in „Call of Duty: Vanguard“ und ihre Schauplätze:

Gemeinsam mit Private Lucas Riggs werden Spieler im Nordafrika-Feldzug unterwegs sein, als Lieutenant Wade Jackson erleben sie die Kämpfe im Pazifik. Mit Leutnant Polina Petrova geht es als Agentin und Scharfschützin an der Ostfront hinter die feindlichen Linien. Als Anführer der Einheit fungiert Sergeant Arthur Kingsley vom 9th Parachute Battalion der Britischen Armee.

Die Kampagne von „Call of Duty: Vanguard“ zeigt uns die persönlichen Momente dieser Soldaten und ihrer Kameradin und die Gründung der Task Force One. Diese erste aller Spezialeinheiten sieht sich in der Handlung mit den Untaten eines Mannes konfrontiert: Wehrmachtsoffizier Hermann Wenzel Freisinger führt das geheimnisvolle „Projekt Phönix“ an – und muss um jeden Preis gestoppt werden.

Fiktive Charaktere, echte Helden

Wie immer bei den aktuellen COD-Teilen ist auch dieses Spiel eine Anstrengung mehrerer Studios. Für die Kampagne zeichnen Sledgehammer Games verantwortlich, die in diesem Jahr einen klaren Fokus verfolgen: Für „Call of Duty: Vanguard“ sicherten sie sich historische Berater und rasch stellten sich gewaltige Feldschlachten als geeigneter Hintergrund heraus, vor dem die persönlicheren Gefechte der Spezialeinheit spielen.

Schlachten, die die ganze Welt hätten verändern können, wären sie anders ausgegangen. Alle Charaktere sind fiktiv, wurden aber durch reelle Persönlichkeiten und wahre Helden des Zweiten Weltkriegs inspiriert. Gleich mehrere Autoren arbeiteten an der Kampagne und schlüpften praktisch in die Rollen der jeweiligen Figuren, um im Writers Room ihr Zusammenspiel so realistisch wie möglich zu inszenieren.

Ob dieses Ansinnen gelungen ist, davon können wir uns am 5. November überzeugen.

Dann erscheint „Call of Duty Vanguard“ für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One sowie Xbox Series X/S.

Quelle: callofduty.com