„Call of Duty“

„Call of Duty“: Sony akzeptiert 10-Jahres-Deal – Nachdem es hieß, Microsoft wolle den Spielehersteller Activision Blizzard übernehmen, war die Sorge im konkurrierenden Sony-Lager groß, künftig die äußerst erfolgreichen Spiele der „Call of Duty“-Reihe nicht mehr auf der Playstation zocken zu können. Aus der Marke nur noch Exklusivtitel für die Gaming-Infrastruktur von Microsoft hervorgehen zu lassen, hätte für das Sony-Geschäft einen herben Schlag dargestellt, generierte die Shooter-Serie im Jahr 2021 doch allein in den USA auf der Playstation 800 Millionen Dollar Umsatz.

Weltweit soll sich die Summe sogar auf 1,5 Milliarden Dollar summieren und fällt sogar noch höher aus, wenn man das Zubehör, die Online-Abos und alles andere hinzuzählt, wofür „CoD“-Spieler innerhalb der Playstation-Familie Geld ausgeben.

Bei derartigen Summen wird man aber selbst als Konkurrent offenbar gesprächsbereit, so dass sich Sony und Microsoft schließlich auf einen Deal über 10 Jahre geeinigt haben.

Anfang 2022 bot der immer noch designierte Markeninhaber zunächst an, „alle existierenden Activision-Konsolentitel bei Sony, einschließlich künftiger Versionen von ‚Call of Duty‘“ bis 2027 weiterhin auf der Playstation anbieten. Ende 2022 stockte Microsoft das Angebot dann auf zehn Jahre auf, doch Sony lehnte zunächst dankend ab.

Zu diesem Zeitpunkt war die 69-Milliarden-Dollar schwere Übernahmen von Activision Blizzard nämlich noch alles andere als gesichert, gab es doch regen Widerstand insbesondere seitens der US-Wettbewerbsaufsicht FTC.

Inzwischen ist aber klar, dass diese ihre Blockade auf rechtlicher Ebene nicht länger wird aufrechterhalten können, weshalb Sony dem Deal mit Microsoft nun wohl doch noch zustimmte.

Damit bliebe als letzte Hürde nur noch, die britische Aufsichtsbehörde CMA auf seine Seite zu bringen. Dort befürchtet man nämlich, der Xbox-Konzern könne mit der Übernahme erworbene Titel wie „Call of Duty“, „Overwatch“ oder „Candy Crush“ künftig nur noch auf der Xbox-Konsole, unter Windows und im hauseigenen Cloud-Dienst anbieten.

Wie der Finanzdienst Bloomberg berichtet, habe Microsoft von daher Bereitschaft signalisiert, einen Teil des Geschäfts mit Cloud-Gaming in dem Land abzutreten.

Quelle: spiegel.de