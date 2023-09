Call of Duty: Mobile: Saison 9 bringt Zombies – Die nächste Phase für "Call of Duty: Mobile" ist eingeläutet: die Saison 9 namens Geisterstunde. Die Entwickler von Call of Duty: Mobile haben angekündigt, dass die neue Saison am 5. Oktober um 2:00 Uhr starten wird. Diese Saison sticht durch die Einführung eines klassischen Zombies-Modus und einer neuen Spielvariante namens 'Untotenbelagerung' hervor.

Spielmodi und Herausforderungen in Call of Duty: Mobile Saison 9

Ein besonderes Augenmerk der neuen Saison liegt auf den Spielmodi. Zum ersten Mal in der Geschichte des mobilen Spiels wird ein klassischer Zombies-Modus eingeführt. Dieser Modus wird auf der Karte "Shi No Numa" ausgetragen und enthält eine neue Klasse, den 'Geschützturm'. Abgesehen von klassischen Zombies tritt ein weiterer Modus namens 'Untotenbelagerung' hinzu, der eine neue Tarnungsbelohnung auf der Karte "Isolated" bietet.

Der Mehrspieler-Modus 'Patrouille', der zuvor in "Call of Duty: Vanguard" zu sehen war, ist ebenfalls Bestandteil der neuen Saison. Dieser Modus ähnelt dem 'Stellung'-Modus, allerdings bewegt sich der einzunehmende Punkt kontinuierlich über die Karte, sodass Bewegung ein wesentlicher Faktor ist.

Weitere Inhalte und Belohnungen in der neuen Saison

Neben den Spielmodi wird es auch eine Reihe von Battle Pass-Belohnungen geben. Diese Belohnungen bestehen aus sowohl kostenlosen als auch Premium-Inhalten. Dazu gehören neue Operator wie Hexendoktor – Tödliche Heilung, Demir – Lauernder Schrecken, Portnova – Lustiger Knochen oder Misty – Geist.

Auch Waffenbaupläne, Visitenkarten, Talismane und Call of Duty-Punkte sind Teil des Angebots. Die Halloween-Karte "Haunted Hacienda" wird ebenfalls für den 'Patrouille'-Modus zur Verfügung stehen. Die Entwickler haben zudem diverse Updates und Verbesserungen sowie saisonale Herausforderungen und Events angekündigt, die im Laufe der Saison verfügbar werden.