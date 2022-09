Call of Duty: Vanguard und Warzone: Activisions Oktoberfest Bundle erhältlich – Mit dem Oktoberfest in München steht das alljährliche Mega-Event vor der Türe. „O’zapft is“ heißt es deshalb jetzt auch in „Call of Duty“. Denn für die Shooter-Hits „Vanguard“ und „Warzone“ hat Activision ein cooles Oktoberfest-Bundle veröffentlicht.

Und das bringt reichlich Spaß für alle Ballerfreunde mit sich. Denn zum Activision Oktoberfest-Bundle gehören unter anderem der legendäre Waffenbauplan „Schadenfreude“ oder der Spielertitel „The Wurst“. Außerdem kann man seiner Waffe eine festlich-bayrische Note verleihen.

Alle verfügbare Gegenstände im Activision Oktoberfest-Bundle in der Übersicht:

Legendäre Blaupause: Schadenfreude

Legendärer Waffen-Anhänger: Stay Frothy

Legendäre Visitenkarte: „No barrel left behind“

Legendärer Spieler-Titel: The Wurst

Episches Emblem: Bavarian Shield

Episches Graffiti: Wiesn Greetings

Epischer Sticker: Prost!

Das Activision Oktoberfest-Bundle dürfte nicht nur für Fans des bayrischen Traditionsfestes zusätzlichen Spielspaß nach „Vanguard“ und „Warzone“ bringen. Ganz egal ob man im umfangreichen und kompetenten Multiplayer-Modus sein Spielglück versucht, im legendären Zombie-Modus oder in den unterhaltsamen Kampagnen der beiden „Call of Duty“-Spiele-Blockbuster.

