Call of Duty: Modern Warfare III": Launch-Event mit Kool Savas – In Vorbereitung auf die bevorstehende Veröffentlichung des lang erwarteten "Call of Duty: Modern Warfare III" am 10. November, lud der bekannte deutsche Rapper Kool Savas zu einer geheimen Live-Show in Berlin ein. Der Auftritt fand im Napoleon Komplex statt und diente dazu, den nahenden globalen Start des Spiels zu feiern. Kool Savas, auch als der deutsche King of Rap bekannt, begeisterte 200 Fans als Headliner mit einem exklusiven Auftritt.

Ein interaktives Erlebnis für Fans

Nicht nur musikalische Darbietungen prägten die Veranstaltung, sondern auch interaktive Elemente. Die Fans hatten die Gelegenheit, "Call of Duty: Modern Warfare III" bereits vor der offiziellen Erscheinung zu spielen. Zudem bot das Event eine ungewöhnliche Aktion: Besucherinnen und Besucher konnten sich ein Tattoo im Stil von "Call of Duty" stechen lassen.

Die Anwesenheit bei diesem einzigartigen Ereignis setzte ein besonderes Engagement voraus. Interessierte mussten sich auf der Webseite "enterthemap.de" auf eine Art digitale Schatzsuche begeben. Kool Savas persönlich gab Hinweise zu drei versteckten Orten in Deutschland, die aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit den Multiplayer Maps von "Call of Duty: Modern Warfare III" ausgesucht wurden. Fans, die sich für Urban Exploring begeisterten und diese Orte fanden, erhielten die Möglichkeit, eines der begrenzt verfügbaren Tickets zu ergattern.

In seinen eigenen Worten äußerte sich Kool Savas sehr begeistert über das Event und die Verbindung zum Spiel: „Es ist eine Riesenehre für mich, hier zu sein. Die Aufregung war groß, vor allem, weil es um 'Call of Duty' und speziell um den neuen Teil geht – mein absolutes Lieblingsspiel. Ich versuche täglich Zeit zu finden, um zu spielen, insbesondere da die Beta-Version bereits verfügbar war. Bei so einer Veranstaltung dabei zu sein, ist fantastisch und das Ambiente ist genau mein Ding.“

Die gesamte Performance des Events ist ab dem 18. November auf dem Youtube-Kanal Circle Sessions zu finden.